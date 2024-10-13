Петербуржец взял после бара самокат и попал в реанимацию с проломленной головой

Полиция Красносельского района выясняет обстоятельства травмирования 32-летнего мужчины. Накануне вечером его в подъезде дома на Ленинском проспекте нашла девушка. Петербуржец был весь в крови и пьяный. До этого еще почти сутки его искали друзья.

Как стало известно «Фонтанке» 13 октября, в пятницу вечером пострадавший пил с другом в баре, расходились товарищи уже после четырех часов утра. Мужчина написал своей возлюбленной, что берет в аренду самокат и мчит домой. Однако до дома он так и не доехал. Утром девушка и друзья потерявшегося начали обзванивать больницы и морги. Поиски успехом не увенчались. Впрочем, 12 октября петербуржец нашелся сам. Сожительница нашла его окровавленного в подъезде дома, где они живут.

Мужчина был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжелой степени и переломом костей черепа. Сам он в силу своего состояния полиции ничего не рассказал, однако, по данным «Фонтанки», девушка пояснила, что он вполне мог упасть сам, так как полтора года назад уже ломал ногу, когда вставал пьяным на самокат. Проводится проверка.