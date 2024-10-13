В квартире на улице Белы Куна найдены трупы мужчины и женщины

Обстоятельства гибели мужчины и женщины устанавливаются правоохранительными органами Фрунзенского района. Накануне тела были найдены в квартире на улице Белы Куна. Об этом «Фонтанке» стало известно 13 октября.

В субботу в пятом часу вечера в полицию позвонил мужчина. Он рассказал, что обнаружил трупы сына и его девушки. Прибывшая на место оперативная группа нашла в квартире тело 34-летнего неработающего петербуржца и его 29-летней сожительницы.

По предварительной информации, пара скончалась в результате передозировки наркотиками. Тела направлены в морг, с места изъяты остатки белого порошка в пакетике и четыре шприца.