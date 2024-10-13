Из Крыма на перекладных. Как ехать из отпуска в Петербург, если нет билетов на поезд

Источник: Влад Некрасов / Коммерсантъ







В Крыму подошли к концу все мыслимые курортные сезоны, и остро встала проблема выехать с полуострова домой. Самолеты не летают, а если вы ищете срочно билет на поезд, вас ждет разочарование.



«Фонтанка» нашла минимум пять вариантов добраться из Симферополя в Петербург в ближайшие дни за относительно приличные деньги.

Что с билетами

В силу очень разных, многочисленных и сложных причин российский монополист ОАО «РЖД» не возит пассажиров в Крым. Это направление отдано на откуп частной компании с не очень широко афишируемыми владельцами «Гранд экспресс сервис». купить железнодорожные билеты в Симферополь или Севастополь можно только на ее сайте.

В целом, несмотря на все вызовы, «Гранд сервис экспресс» со своей задачей худо-бедно справляется. Пожалуй, все, кто очень хотел этим летом поехать в Крым, если озаботились проблемой хотя бы чуточку заранее, а не в ночь перед выездом, с этой задачей справлялись.

Нет нужды говорить, что и РЖД, и «Гранд экспресс» — это коммерческие предприятия. Перед тем, как составлять расписание на год, их менеджеры тщательно изучают и рассчитывают пассажиропоток на направлениях и ставят на них столько поездов со столькими вагонами, сколько будут заполняться на приемлемом уровне. Ни тот ни другой не может себе позволить запускать по десять составов в день на направлениях, где можно заполнить только один-два, только лишь с той целью, чтобы всегда в избытке было свободных мест и любой желающий мог за 15 минут до отправления выбирать себе места строго внизу, не в проходе, подальше от туалета и желательно без соседей в купе. Капитализм так не работает.

Естественно, такой подход приводит к тому, что поезда в пиковые дни ходят переполненные и купить билеты на них непросто. Касательно направления Симферополь-Петербург предыдущий пик был в конце августа, когда дети возвращались в школу. Сейчас — вторая волна.

В целом, билеты на поезд не сказать, чтобы очень дорогие. Плацкарт — от 4700, купе — от 6,7 тысяч. Как и в РЖД, стоимость плацкартных билетов регулируются государством, купе — цены рыночные, так что, в зависимости от спроса, они могут стоить и 7,5, и 10,5 тысяч рублей.

К моменту изучения вопроса корреспондентом «Фонтанки» вечером в субботу, 12 октября, на этот месяц на прямой поезд оставалось лишь пять плацкартных мест и одно — купейное, да и то на 31 октября. Начиная с ноября попроще, с поправкой на осенние каникулы.

Стоит оговориться, начало маршрута этого поезда — Севастополь. Часть людей едет оттуда и из соседних поселков вроде Балаклавы. Дальше остановка — Симферополь. Там садятся все, кто отдыхал на западном побережье, вроде Евпатории и на Южном берегу Крыма: Ялта, Алушта и пр. В Джанкое садится весь северный Крым (Армянск, Красноперекопск), а также в небольшом, но заметном объеме — Херсонская и Запорожская области. Мариуполю, Донецку и Луганску уже проще добраться от Ростова. После Джанкоя — Владиславовка. Там садятся отдыхающие и жители Феодосии и окрестностей, вроде Коктебеля. В Семи Колодезях могут — в теории — подсесть отдыхающие на Азовском море (Щелкино, побережье Казантипа). Ну и последняя остановка в Крыму — Керчь.

В целом, в Крыму с его 2,5 миллионами жителей кому садиться в этот поезд есть и без отдыхающих. Правда, обитатели Восточного Крыма зачастую предпочитают доезжать со знакомыми или на маршрутках до Анапы, где летом тоже есть прямые поезда до Петербурга, или вообще до Краснодара, откуда уже вообще куда угодно и когда угодно можно уехать. Те, для кого такая поездка — подвиг, вынуждены ловить билеты прямо из Крыма. И если нужда заставляет ехать срочно прямо сейчас — да, это будет проблемой.

Тем не менее, решить этот ребус можно. Все зависит от соотношения цена/время.

Машина

Итак, самый быстрый вариант прямо сегодня, 13 октября добраться из Симферополя до Петербурга — арендовать машину. Кстати, и не самый дорогой. В теории, сутки аренды приличной машины бюджетного класса — от 1800 рублей, варианты завершить аренду в Петербурге операторы этой услуги предлагают обговаривать лично.

По телефону одной из компаний корреспонденту «Фонтанки» сказали, что это не является какой-то необычной услугой: «Люди так ездят». В случае с простым, но понятным Volkswagen Polo с АКПП предложили ориентироваться на 15 тысяч, но попросят доплатить за страховку плюс все расходы на бензин и платные дороги — на вас.

Если мы во главу угла ставим время, то платные дороги нам действительно понадобятся. Начиная от Краснодара и до КАД Петербурга сайт Росавтодора рассчитал всех платных дорог на 7480 рублей и плюс к этому — отрезок от МКАД до Солнечногорска за 680 или 950 рублей, в зависимости от того, попадете вы на него днем или ночью.

По бензину. Volkswagen Polo — это очень экономная машина, и, в принципе, на дорогу в 2500 км должно хватить четыре полных бака, а то и меньше. Но раз вы будете ехать в энергичном ключе, давайте заложим пять. Заправляться будем АИ-92, значит, выйдет в районе 13 тысяч рублей. Итого где-то 36 500.

Да, это вообще не дешево, и 26 часов за рулем — это, мягко говоря, вызов, но если задача — максимально быстро добраться до Петербурга из Крыма, то ответ именно такой. Если стартовать из Симферополя в полдень 13 октября, теоретически вы можете оказаться в Петербурге 14 октября около 16:30.

На поезде и самолете

Второй по скорости и самый дорогой по деньгам вариант — поезд+самолет.

Итак, в воскресенье 13 октября от железнодорожного вокзала Симферополя в 20:30 отходит поезд до Кисловодска. В 21:52 он в Джанкое, в 23:35 — во Владиславовке, в 01:21 — в Керчи. В 14:05 понедельника 14 октября вы оказываетесь на ж/д вокзале в Минеральных Водах, в 14:18 садитесь на маршрутку №11 и в 14:39 оказываетесь в ближайшем к Крыму работающем аэропорту.

Через два часа, в 16:20 от земли оторвется самолет «Аэрофлота», который спустя 3 часа 50 минут, а именно в 20:10 14 октября, должен сесть в «Пулково».

На этом маршруте, который определенно может считаться куда более надежным вариантом, чем первый, за поезд надо будет заплатить 2 тысячи за плацкарт или 2700 — за купе. Авиабилет в такой спешке нам придется купить довольно дорогой — за 32 800. Зато общее время в пути будет меньше суток. И медленнее машины это будет только потому, что придется ждать вечернего поезда.

И это оптимальный вариант маршрута поезд+самолет. Да и вообще идеальный вариант, если не брать во внимание деньги.

Есть способ сэкономить и полететь из Минеральных Вод «Победой» в 16:10 до Шереметьево за 23,2 тыс. рублей, прилететь туда в 19:30, а там на аэрофлотовском шаттле до Пулково в 20:30 — еще 5 тысяч. Тогда цена будет около 28 тыс. рублей, но окажетесь в Петербурге вы только в 22:00, но зато все еще в понедельник, 14 октября.

Автобус

Третий вариант — автобус. Это чуть менее мучительно, чем первый вариант с арендой машины. Зато, в конечном итоге, не намного медленнее.

Итак, в воскресенье, 13 октября в 14:10 мы садимся в Симферополе на автовокзале на Киевской улице на автобус ИП Ларина О.В. и за 3700 рублей примерно в 16:00 высаживаемся на станции Южные ворота в Москве. Перевозчиков на этом направлении несколько, но это самый дешевый вариант.

Из рисков — Крымский мост. На нем можно попасть в пробку на досмотре или вовсе несколько часов пережидать временное закрытие. Так что прибытие в 16:00 — это для оптимистов, хотя фактор моста перевозчик в расписание закладывает.

Дальше на выбор: на (закрытый, кстати, сейчас) Ленинградский вокзал, чтобы успеть либо на один из четырех оставшихся «Сапсанов» (17:53, 18:03, 19:42, 20:50), либо на «Невский экспресс» в 19:52. Второе — дешевле, всего 3600, и полно свободных мест. В любом случае вы будете, хоть и поздно вечером, но все же в понедельник в Петербурге (ну или немного за полночь).

Второй вариант — в Шереметьево или во Внуково на ближайший аэрошаттл. Цены там примерно одинаковые, а заранее купленный билет можно откладывать по телефону, если автобус задержится.

Третий вариант — для самых принципиальных и недолюбливающих свои ягодицы людей: опять автобус до автовокзала на Обводном канале. Это и не дешевле, и не быстрее поезда или самолета. Просто знайте, что такой вариант есть и им кто-то пользуется

В конечном итоге оказывается, что вариант с автобусом до Москвы — это самый дешевый вариант. А в стыковке с самолетом еще и не самый медленный.

Кстати, у автобусного варианта есть опции. Например, пересаживаться не в Москве, а в Краснодаре. Оттуда ходят прямые рейсы в Петербург, но надо будет ловить билеты.

Есть еще совсем экзотический вариант — пересадка в Донецке. Да, из Симферополя каждый день ездят рейсовые автобусы до Донецка (и далеко не только до него), а из Донецка до Петербурга вовсе не один автобусный перевозчик вас довезет по цене от 4500 до 6000 рублей. Из плюсов — острые ощущения, из рисков — не только вопросы на пунктах пропуска. В целом, вариант с Донецком (а также Луганском) существует, но, как говорят в тех местах, «то такое». Никаких преимуществ перед пересадкой в Москве нет.

Такси

Четвертый вариант, возможно, не самый быстрый и не самый дешевый, но есть в нем нечто сибаритское: такси. Или, как это называют в Симферополе, личный трансфер. Порядок цен примерно такой: самая простая машина уровня KIA RIO — около 40 тысяч. Что-то класса Volkswagen Passat или Toyota Camry — 70 тысяч. Столько же — микроавтобус. Есть еще опция VIP с премиальными машинами, но цена там оговаривается отдельно. На очень многих сайтах предлагают очень большие скидки, вплоть до 23 тысяч — звоните, проверяйте.

Поскольку ехать с таксистом из Симферополя до Петербурга — это лотерея (хотя и более приятный вариант, чем рулить самому), а цена не самая низкая, считать этот вариант оптимальным не приходится.

Поезд

Ну и наконец, самый очевидный вариант, для тех, кто не готов к приключениям и лишениям. Самый обычный поезд с пересадкой в Москве или где-то еще. От того же «Гранд экспресс». Придется пересаживаться с вокзала на вокзал и, возможно, не один раз..

При этом, главный минус — билетов из Симферополя в Москву тоже не так уж и много. Из ближайших вариантов — 16 октября. Есть и купе, и плацкарт.

Зато очень много вариантов с пересадкой в Краснодаре, можно уехать сегодня в 20:30. До него билет из Симферополя — от 1 440 рублей (купе — 2 200), время в пути — 10 часов. А дальше, к примеру, адлерский поезд до самого Петербурга. Для стыковки в понедельник билетов мало, но пока есть купе за 9 тысяч. Также можно покомбинировать с пересадками в Ростове, Москве и даже в Курске, если прямые билеты кончатся.

Все это самый долгий вариант и, возможно, очень дорогой. Но зато он работающий и. пожалуй, максимально комфортный.

Источник: скриншот сервиса бронирования билетов





