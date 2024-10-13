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Происшествия Две девочки получили по голове от пьяного мужчины на Пулковском шоссе. «Воспитатель» задержан

Две девочки получили по голове от пьяного мужчины на Пулковском шоссе. «Воспитатель» задержан

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8 комментариев

Полиция Московского района Петербурга задержала «воспитателя» девочек-подростков на детской площадке. Мужчина решил применить физическую силу в педагогических целях, об этом 13 октября рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Накануне вечером в полицию житель города сообщил о том, что на Пулковском шоссе у дома 13 мужчина избивает детей. Прибывшие на место сотрудники задержали неработающего 58-летнего гражданина. Установлено, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в «воспитательных» целях несколько раз ударил по голове двух подружек 11 и 12 лет.

Девочки после оказания медицинской помощи были отправлены по домам, «воспитатель» доставлен в отдел. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
8
aprahka
1 час
Наверное пацанки были
АдъМирал
1 час
Мало подробностей. Возможно, девочки матерились, как сапожники, а он "дал леща" каждой.Понимаю, непедагогично, но иногда реально в шок впадаешь, когда разговор нынешних тинэйджеров слышишь, а то и помладше...
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