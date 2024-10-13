В Петербурге охранник бара «Сплетни by Anna Asti» задержан после конфликта на входе

Полиция Центрального района Петербурга разбирается в обстоятельствах конфликта охранника бара «Сплетни by Anna Asti» с нетрезвым мужчиной, который очень хотел попасть внутрь. Об этом 13 октября рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Прошлой ночью в полицию обратился петербуржец. Он рассказал, что на Конюшенной площади охранник заведения выстрелил в его знакомого. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы задержали возле бара 22-летнего охранника. Установлено, что 39-летний житель Московского района в состоянии алкогольного опьянения пытался пройти в заведение, но получил отказ. Это спровоцировало конфликт, в ходе которого охранник применил аэрозольный «Пионер». Пострадавший получил травму глаз, после получения медицинской помощи мужчина был отпущен домой.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве, охранник процессуально задержан и помещен в ИВС.

«Гостя в невменяемом состоянии (сильное алкогольное опьянение) не пускали в бар. Как и положено, с ним на входе долго беседовали, перегородив вход вовнутрь. При попытках пройти силой гость ударил фейсера по лицу. После чего тот был вынужден использовать перцовый баллончик», — прокомментировали инцидент в баре «Сплетни».