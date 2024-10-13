Группа подростков напала в центре Петербурга на мужчину и отняла у него рюкзак

Житель Петербурга стал жертвой нападения подростков в Центральном районе. Как стало известно «Фонтанке» 13 октября, на 30-летнего мужчину набросились на детской площадке накануне вечером.

В полицию позвонила девушка потерпевшего. На место прибыл оперативник уголовного розыска. Он установил, что у дома 14/16 по Кавалергардской улице несколько неизвестных юношей распылили баллончик в лицо 30-летнего мужчины и похитили у него рюкзак с 45 тысячами рублей внутри и двумя фонариками. Сумма ущерба составила 49 тысяч рублей. Приметы нападавших потерпевший не запомнил.