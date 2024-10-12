Два гола Соболева помогли «Зениту» разгромить «Войводину»

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился товарищеский матч против «Войводина» из сербского Нови-Сада. Встреча проходила 12 октября в Петербурге на «Газпром Арене». Сине-бело-голубые выиграли со счетом 4:1.

Голы за «Зенит» забили Александр Соболев (10 и 39 минуты), Густаво Мантуан (45+1) и Лусиано Гонду (48). Добавим, что Соболев также отдал две голевые передачи. У «Войводины» отличился Джордже Црномаркович (25).

«Мы провели хороший контрольный матч. Рады, что обошлось без травм. И скорости неплохие, и борьбы было много. То, что нужно, чтобы заполнить паузу, которая образовалась вследствие матчей сборных», — прокомментировал результаты игры главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Набравший 4 очка по системе гол+пас Александр Соболев отметил, что у него появилось больше уверенности после гола в ворота «Акрона».

«Не могу сказать, что вышел на новый уровень. Наверное, появилось больше уверенности — ее придал мяч в ворота „Акрона“. Дай Бог, чтобы все так же продолжалось, но теперь уже в официальных матчах», — подчеркнул футболист.