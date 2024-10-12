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Общество Детей не пустили на концерт рэпера Toxi$ в Петербурге: причина в неверной маркировке

Детей не пустили на концерт рэпера Toxi$ в Петербурге: причина в неверной маркировке

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На концерт рэпера Toxi$ в петербургском клубе «А2» не пустили подростков младше 16 лет без сопровождения родителей. Это вызвало массовое возмущение среди тех, кто заявляет, что изначально была озвучена информация о допустимом возрасте 14+.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что на афишах концерта указаны разные возрастные ограничения: в описании значится один возраст (старше 14), а в маркировке — другой (16+). В таком случае организаторы должны вернуть деньги всем, кто не смог попасть на мероприятие, уверена Мизулина. По ее словам, учитывая наличие нецензурной лексики в треках, возрастное ограничение должно быть как минимум 18+.

На всех афишах, опубликованных с марта этого года, которые изучила «Фонтанка», не было ни одной, на которой бы стояла отметка 14+. А вот фраза «Посетить мероприятие могут лица старше 14 лет, наличие оригинала паспорта обязательно для входа» встречается на сайте популярного распространителя билетов.

Один из читателей «Фонтанки» рассказал, что его 13-летний сын смог пройти на мероприятие только благодаря письменной доверенности. По его словам, в очереди находились папы, которые разными почерками писали доверенности и на других детей.

Перед входом организаторы объявляли в мегафон, что «если вы не достигли шестнадцатилетнего возраста, необходимо сопровождение одного из родителей или официального опекуна, а братья и сестры ими не являются». Подростки, обратившиеся к Мизулиной, отмечали, что как раз пришли на концерт со старшими братьями или сестрами.

Мнения юристов в этом вопросе расходятся. Одни пишут, что в связи с возрастным ограничением «16+», допуск лиц, не достигших 16-летнего возраста, производится только в сопровождении взрослых. При этом при себе необходимо иметь письменное разрешение от родителей, c указанием номера телефона. Есть мнение, что закон позволяет посещение подобных мероприятий в сопровождении совершеннолетнего родственника — для этого понадобится лишь документ, удостоверяющий личность сопровождающего, а письменная доверенность от родителей является необязательной.

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