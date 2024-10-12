Детей не пустили на концерт рэпера Toxi$ в Петербурге: причина в неверной маркировке

На концерт рэпера Toxi$ в петербургском клубе «А2» не пустили подростков младше 16 лет без сопровождения родителей. Это вызвало массовое возмущение среди тех, кто заявляет, что изначально была озвучена информация о допустимом возрасте 14+.

Источник: читатель «Фонтанки»

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что на афишах концерта указаны разные возрастные ограничения: в описании значится один возраст (старше 14), а в маркировке — другой (16+). В таком случае организаторы должны вернуть деньги всем, кто не смог попасть на мероприятие, уверена Мизулина. По ее словам, учитывая наличие нецензурной лексики в треках, возрастное ограничение должно быть как минимум 18+.

На всех афишах, опубликованных с марта этого года, которые изучила «Фонтанка», не было ни одной, на которой бы стояла отметка 14+. А вот фраза «Посетить мероприятие могут лица старше 14 лет, наличие оригинала паспорта обязательно для входа» встречается на сайте популярного распространителя билетов.

Источник: ВКонтакте / Официальная страница мероприятия Источник: Telegram / Екатерина Мизулина

Один из читателей «Фонтанки» рассказал, что его 13-летний сын смог пройти на мероприятие только благодаря письменной доверенности. По его словам, в очереди находились папы, которые разными почерками писали доверенности и на других детей.

Перед входом организаторы объявляли в мегафон, что «если вы не достигли шестнадцатилетнего возраста, необходимо сопровождение одного из родителей или официального опекуна, а братья и сестры ими не являются». Подростки, обратившиеся к Мизулиной, отмечали, что как раз пришли на концерт со старшими братьями или сестрами.

Источник: Telegram / Екатерина Мизулина