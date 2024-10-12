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Происшествия В Сертолово при взрыве самогонного аппарата пострадал арбитражный управляющий

В Сертолово при взрыве самогонного аппарата пострадал арбитражный управляющий

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5 комментариев

Утром 12 октября в Сертолово произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина. По предварительным данным, около 9:30 на участке СНТ «Медное озеро 3» взорвался самогонный аппарат.

Как стало известно «Фонтанке», пострадавший был доставлен в лечебное учреждение с серьезными ожогами, полученными от паров спирта. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое, он помещен в отделение ожоговой реанимации.

Данные пострадавшего можно найти в реестре арбитражных управляющих.

Согласно информации от полиции, в 9:22 в дежурную часть поступил сигнал о происшествии. На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы.

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Комментарии
6
aprahka
1 час
Самогон все любят.Даже арбитражные управляющие.)
OttoVonNasmorck
47 минут
"На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы" со своей закуской.
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