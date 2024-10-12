В Сертолово при взрыве самогонного аппарата пострадал арбитражный управляющий

Утром 12 октября в Сертолово произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина. По предварительным данным, около 9:30 на участке СНТ «Медное озеро 3» взорвался самогонный аппарат.

Как стало известно «Фонтанке», пострадавший был доставлен в лечебное учреждение с серьезными ожогами, полученными от паров спирта. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое, он помещен в отделение ожоговой реанимации.