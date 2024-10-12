В Сертолово при взрыве самогонного аппарата пострадал арбитражный управляющий

Утром 12 октября в Сертолово произошел взрыв, в результате которого пострадал мужчина. По предварительным данным, около 9:30 на участке СНТ «Медное озеро 3» взорвался самогонный аппарат.
Как стало известно «Фонтанке», пострадавший был доставлен в лечебное учреждение с серьезными ожогами, полученными от паров спирта. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое, он помещен в отделение ожоговой реанимации.
Данные пострадавшего можно найти в реестре арбитражных управляющих.
Согласно информации от полиции, в 9:22 в дежурную часть поступил сигнал о происшествии. На место незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.