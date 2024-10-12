На востоке Петербурга пешеход попал под троллейбус. Он шел где не должен был

В тяжелом состоянии с Народной улицы в больницу увезли пешехода, который угодил под колеса троллейбуса. Он пытался перейти улицу вне «зебры».

О состоянии 42-летнего мужчины сообщает ГУ МВД региона. Пешеход вышел на проезжую часть ближе к пяти часам вечера 12 октября рядом с 56 домом по Народной улице.

В это же время мимо за рулем троллейбуса ехала 51-летняя женщина-водитель. Мужчина после столкновения серьезно пострадал.