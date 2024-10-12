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Происшествия На востоке Петербурга пешеход попал под троллейбус. Он шел где не должен был

На востоке Петербурга пешеход попал под троллейбус. Он шел где не должен был

1 873
4 комментария

В тяжелом состоянии с Народной улицы в больницу увезли пешехода, который угодил под колеса троллейбуса. Он пытался перейти улицу вне «зебры».

О состоянии 42-летнего мужчины сообщает ГУ МВД региона. Пешеход вышел на проезжую часть ближе к пяти часам вечера 12 октября рядом с 56 домом по Народной улице.

В это же время мимо за рулем троллейбуса ехала 51-летняя женщина-водитель. Мужчина после столкновения серьезно пострадал.

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Комментарии
4
Генрих Восьмой
2 часа
Это не пешеход, а человек, склонный к пассивному суициду.....
Moyka
2 часа
Уважаемый автор заголовков! Выучите наконец названия исторических частей Петербурга! "Восток Петербурга" это где!? Когда вижу новость про "Север Петербурга", то знаю, что под Севером означается вся территория, что на провом берегу реки правее Охты. Ну нельзя же так. Есть желание - обратитесь за помощью, с удовольствем стану Ваши учителем географии :)))
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