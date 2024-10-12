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Происшествия В Москве на рабочих обрушилось демонтируемое здание. Один погиб, второго ищут

В Москве на рабочих обрушилось демонтируемое здание. Один погиб, второго ищут

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Обломки бетона и арматуры обрушились на рабочих на Косинской улице в Москве во время демонтажа здания. Тело одного человека нашли.

О гибели рабочего сообщает столичная прокуратура 12 октября. Известно, что рабочему было 32 года.

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Надзорное ведомство отмечает, что работы проводились частной компанией.

По данным СМИ, на месте сейчас идут поисковые работы с привлечением кинологов. Под завалами может находиться еще один рабочий.

Работы по демонтажу начались 1 октября, пишет профильное издание «Моллы.ру». Здание было построено как торгово-офисный комплекс «Косинская Плаза», но оно пустовало почти 17 лет. В 2007 году комплекс купила компания AFI Development за $243 млн. Было построено здание площадью 112 000 кв. м, но девелопер не смог его продать.

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