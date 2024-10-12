СКА вырвал победу у «Автомобилиста», забросив четыре шайбы в третьем периоде

Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»







Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Встреча прошла в Петербурге на Ледовой арене 12 октября. Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0).

1 из 13 Источник: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Голы за СКА забили Евгений Кузнецов (3-я минута), Сергей Плотников (43), Захар Бардаков (44), Василий Глотов (50) и Арсений Грицюк (60).

После 15 матчей у СКА 9 побед и 6 поражений. С 19 очками армейцы идут на третьем месте в Западной конференции. Следующий матч СКА проведет 15 октября в Петербурге против «Нефтехимика».