Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+8°

ясная погода, без осадков

ощущается как +8

0 м/c,

штиль.

 765мм 80%
Подробнее
2 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
Военная полиция в рейде
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Главный бой года
Дома подвинут для ВСМ
Ушаковские бани снова в деле
Смерть во имя красоты
Сколько стоит хлеб и почему
Как живут в Феодосии
Путепровод в Пушкине
Спорт СКА вырвал победу у «Автомобилиста», забросив четыре шайбы в третьем периоде

СКА вырвал победу у «Автомобилиста», забросив четыре шайбы в третьем периоде

1 698
1 комментарий

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. Встреча прошла в Петербурге на Ледовой арене 12 октября. Армейцы с Невы выиграли со счетом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0).

1 из 13

Голы за СКА забили Евгений Кузнецов (3-я минута), Сергей Плотников (43), Захар Бардаков (44), Василий Глотов (50) и Арсений Грицюк (60).

После 15 матчей у СКА 9 побед и 6 поражений. С 19 очками армейцы идут на третьем месте в Западной конференции. Следующий матч СКА проведет 15 октября в Петербурге против «Нефтехимика».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
почти бросил..)
1 час
"Зенит" - "Войводина" - 3:1, после первого тайма..)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
До окончания SUP-квеста осталось 2 дня: спешите выиграть SUP-борд в середине лета
24 июля, 11:00
Новости компаний
Как выбрать весло: рекомендации для участников Фонтанка SUP и не только
22 июля, 16:00
Новости компаний
На SUP-борде всей семьей: как весело и безопасно кататься с детьми
19 июля, 14:00
ТОП 5
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще выше
11 октября, 15:00
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06