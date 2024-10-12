200 тысяч зрителей: Алла Пугачева показала свои самые масштабные гастроли в Армении

На официальном YouTube-канале Аллы Пугачевой появилась запись с гастролей в Ереване в 1984 году — за три концерта на стадионе «Раздан» шоу-программу «Пришла и говорю» посетили 200 тысяч зрителей, говорится в описании под видео.

На кадрах — отрывок из музыкального фильма-ревью Наума Ардашникова

«Пришла и говорю» с песней «Мне судьба такая выпала». В киноленте эта песня звучит дважды: в самом начале с записью в московском спорткомплексе «Олимпийский» и в финале, на многотысячном стадионе «Раздан» в Ереване.

В том же 1984 году Алла Пугачева призналась в интервью норвежскому телевидению, что в Советском Союзе ее гонорар, несмотря на размер площадки, составляет 47 рублей.

«Сборы огромные, но, независимо от того, большая площадка или маленькая, я получаю свои 47 рублей. В месяц выходит от 500 до 800 рублей. Но ваши [западные] артисты вынуждены платить музыкантам, делать отчисления какие-то, аппаратура у них своя. А у нас все государственное», — рассказала тогда заслуженная артистка РСФСР.