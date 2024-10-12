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Общество Из-за сильного ветра в Архангельской области обмелели реки. Спасатели работают, но их обманывают

Из-за сильного ветра в Архангельской области обмелели реки. Спасатели работают, но их обманывают

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Девять рыбаков не смогли вернуться домой самостоятельно из-за обмелевших рек в Архангельской области. Виноват сильный ветер, который гонит воду в море.

Как сообщает МЧС 12 октября, накануне спасатели вывозили рыбаков по Северной Двине. Двое всю ночь сопротивлялись спасению и не желали покидать севший на мель катер. Под утро они все же передумали.

Еще двое оказались в такой же ситуации, но пока спасатели ехали, мужчины смогли сдвинуть судно с мели.

Еще один вызов поступил с острова Лайда. На месте были найдены семеро рыбаков, но сообщенная ими о себе информация не совпадала с той, что была в заявке. Спасатели отправились на поиски еще одной похожей группы. Тем временем диспетчер смог дозвониться до заявителя и выяснить, что все же спасли тех, кого и требовалось. Зачем она соврали — остается загадкой.

Штормовое предупреждение в регионе действует третьи сутки.

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