Из-за сильного ветра в Архангельской области обмелели реки. Спасатели работают, но их обманывают

Как сообщает МЧС 12 октября, накануне спасатели вывозили рыбаков по Северной Двине. Двое всю ночь сопротивлялись спасению и не желали покидать севший на мель катер. Под утро они все же передумали.

Еще один вызов поступил с острова Лайда. На месте были найдены семеро рыбаков, но сообщенная ими о себе информация не совпадала с той, что была в заявке. Спасатели отправились на поиски еще одной похожей группы. Тем временем диспетчер смог дозвониться до заявителя и выяснить, что все же спасли тех, кого и требовалось. Зачем она соврали — остается загадкой.