Из-за сильного ветра в Архангельской области обмелели реки. Спасатели работают, но их обманывают

Девять рыбаков не смогли вернуться домой самостоятельно из-за обмелевших рек в Архангельской области. Виноват сильный ветер, который гонит воду в море.
Как сообщает МЧС 12 октября, накануне спасатели вывозили рыбаков по Северной Двине. Двое всю ночь сопротивлялись спасению и не желали покидать севший на мель катер. Под утро они все же передумали.
Еще двое оказались в такой же ситуации, но пока спасатели ехали, мужчины смогли сдвинуть судно с мели.
Еще один вызов поступил с острова Лайда. На месте были найдены семеро рыбаков, но сообщенная ими о себе информация не совпадала с той, что была в заявке. Спасатели отправились на поиски еще одной похожей группы. Тем временем диспетчер смог дозвониться до заявителя и выяснить, что все же спасли тех, кого и требовалось. Зачем она соврали — остается загадкой.
Штормовое предупреждение в регионе действует третьи сутки.
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