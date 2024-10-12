На Волге под Ярославлем тонет баржа, груз частично смыло

Баржа зацепила мель и начала тонуть рядом с селом Коприно в Ярославской области днем 12 октября. Она перевозила речной песок.

Источник: фото из телеграм-канала Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России

Как сообщают транспортные прокуратура и СК по Северо-Западу, баржа и толкач шли по Волге и зацепили мель. Трюм баржи начал наполняться водой, судно накренилось и частично затонуло. Толкач благополучно отцепили.

Предварительно известно, что баржу использовали для перевозки речного песка. Груз был частично смыт.

Ведомства отмечают, что судно не мешает судоходству. Разлива нефтепродуктов на месте не обнаружено.