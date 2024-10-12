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Происшествия На Волге под Ярославлем тонет баржа, груз частично смыло

На Волге под Ярославлем тонет баржа, груз частично смыло

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5 комментариев

Баржа зацепила мель и начала тонуть рядом с селом Коприно в Ярославской области днем 12 октября. Она перевозила речной песок.

Как сообщают транспортные прокуратура и СК по Северо-Западу, баржа и толкач шли по Волге и зацепили мель. Трюм баржи начал наполняться водой, судно накренилось и частично затонуло. Толкач благополучно отцепили.

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Предварительно известно, что баржу использовали для перевозки речного песка. Груз был частично смыт.

Ведомства отмечают, что судно не мешает судоходству. Разлива нефтепродуктов на месте не обнаружено.

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Комментарии
5
281916626
3 часа
За 25 лет,больше 3 триллионов долларов куда то смыло,даже Соловьев признает.
266157350
25 минут
Так она ж транспортировала речной песок …. Вот и доставила груз по назначению - в реку ! Экологии токмо польза от такого груза … А сама баржа лет за 200 сгниет и обогатит речную экосистему железом !!! Таким образом , всё завершилось благополучно …
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