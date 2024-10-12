На преподавателя в Хабаровске возбудили дело после того как он выволок студентку из класса

Уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию возбуждено в Хабаровском крае после обнародования видео из техникума. Педагог выволок из класса студентку.
О возбуждении дела сообщает СК в регионе 12 октября. Известно, что девушке 17 лет. Как сообщают СМИ, конфликт начался на уроке русского языка, когда студентка не смогла ответить на вопрос про омонимы. Педагог, по словам очевидцев, повысил голос, на что девушка ответила тем же. После этого мужчина подошел к парте и схватил девушку за рукав. Она сопротивлялась, пыталась хвататься за столы и в итоге упала. Преподаватель протащил ее по полу до двери.
СК уточняет, что также проводится проверка в отношении руководства техникума по статье о халатности. Издание «Байкал 24» пишет, что детей просили не обнародывать видео, однако оно все равно появилось в соцсетях — студенты утверждают, что подобным образом педагог ведет себя не первый раз, но на жалобы детей руководство не реагировало.
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