На преподавателя в Хабаровске возбудили дело после того как он выволок студентку из класса

О возбуждении дела сообщает СК в регионе 12 октября. Известно, что девушке 17 лет. Как сообщают СМИ, конфликт начался на уроке русского языка, когда студентка не смогла ответить на вопрос про омонимы. Педагог, по словам очевидцев, повысил голос, на что девушка ответила тем же. После этого мужчина подошел к парте и схватил девушку за рукав. Она сопротивлялась, пыталась хвататься за столы и в итоге упала. Преподаватель протащил ее по полу до двери.