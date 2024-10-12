Два дома в Краснодарском крае эвакуировали из-за части дрона

Неразорвавшуюся боевую часть дрона нашли во дворе жилого дома в Приморско-Ахтарске. Пришлось эвакуировать и соседнее здание.

Об эвакуации 12 октября сообщает оперативный штаб региона. Остатки дрона нашли во дворе после ночной атаки. Часть БПЛА представляет собой опасность, поэтому было решено провести эвакуацию.

На всякий случай свои квартиры на время попросили покинуть и жильцов соседнего дома.