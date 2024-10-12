В Туле горел завод, на котором делают пряники

Завод с тульскими пряниками тушили пожарные утром 12 октября. Огонь охватил порядка 800 «квадратов».
Как сообщает МЧС, пожарные работали на Скуратовской улице в Туле. Возгорание привело к большому пожару на хлебозаводе «Авангард». После 11 утра огонь распространился на площади в 800–850 квадратных метров. Около часа дня открытое горение было ликвидировано.
Завод, кроме пряников, делает хлеб, сушки и прочую сдобу.
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