На рыбзаводе в Петербурге сотруднику пробило половой орган

В медицинское учреждение Петербурга поступил 46-летний сотрудник одного из предприятий по производству рыбных продуктов Калининского района. Как 12 октября стало известно «Фонтанке», мужчина неудачно упал и получил тяжелое повреждение полового органа.

По предварительным данным, инцидент произошел 29 сентября, когда рабочий ударился о тиски на производстве. Накануне он пришел в поликлинику. Врачи определили его состояние как тяжелое и поставили диагноз перфорация (пробитие) полового органа.