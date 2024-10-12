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Общество На Дудя* составили протокол за иноагентство, но суд его рассматривать не стал

На Дудя* составили протокол за иноагентство, но суд его рассматривать не стал

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5 комментариев

Суд вернул составителям материалы об административном правонарушении в отношении признанного в России иноагентом Юрия Дудя. Было нарушено его право на защиту.

Как пишет «Коммерсантъ» 12 октября, протокол был составлен по иноагентской статье — в интервью с Артемием Лебедевым на YouTube нет соответствующей плашки. Однако суд не стал рассматривать материалы и вернул их составителю.

Причина в недочетах, которые сам суд устранить не может. Дело вернули из-за того, что для Дудя не были созданы необходимые условия для процессуальных гарантий прав.

* Признан Минюстом иностранным агентом.

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Комментарии
5
Эд Хэммет
1 час
Где Дудь и где "составили материалов", а проще говоря составители доносов? Интервью Дудя смотрят многие миллионы, а "составителей" никто не знает и вряд ли они способны создать что-либо интересное.
Вот, значит, что
1 час
В таких новостях нужны фамилии всех этих доносчиков, народ должен их знать
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