На Дудя* составили протокол за иноагентство, но суд его рассматривать не стал

Суд вернул составителям материалы об административном правонарушении в отношении признанного в России иноагентом Юрия Дудя. Было нарушено его право на защиту.
Как пишет «Коммерсантъ» 12 октября, протокол был составлен по иноагентской статье — в интервью с Артемием Лебедевым на YouTube нет соответствующей плашки. Однако суд не стал рассматривать материалы и вернул их составителю.
Причина в недочетах, которые сам суд устранить не может. Дело вернули из-за того, что для Дудя не были созданы необходимые условия для процессуальных гарантий прав.
* Признан Минюстом иностранным агентом.
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