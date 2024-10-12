На Дудя* составили протокол за иноагентство, но суд его рассматривать не стал

Суд вернул составителям материалы об административном правонарушении в отношении признанного в России иноагентом Юрия Дудя. Было нарушено его право на защиту.

Как пишет «Коммерсантъ» 12 октября, протокол был составлен по иноагентской статье — в интервью с Артемием Лебедевым на YouTube нет соответствующей плашки. Однако суд не стал рассматривать материалы и вернул их составителю.