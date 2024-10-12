«Государство в тяжелом положении». Как военная полиция знакомила новых россиян с военкоматами

Источник: Фёдор Данилов / «Фонтанка.ру»

Сертолово взбодрил масштабный рейд с участием военных следователей, военной полиции и Росгвардии. Они искали тех, кто получил российское гражданство, но не встал на учет в военкомат. «Фонтанка» показывает, как это бывает.

Рейд начался накануне около 11 часов утра и продолжался несколько часов. Пока ОМОН перемещался по локациям — продуктовый рынок, стройка, приемка металла и даже общежитие Минобороны, — мрачная осенняя погода дополнилась дождем, а более 60 человек пообщались с представителями военкоматов.

Рейды, наподобие сертоловского, проходят регулярно. Правоохранители напоминают, что по закону граждане обязаны состоять на воинском учете. А отсутствие регистрации от этого не освобождает. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за отказ от первоначальной постановки на воинский учет.

Рынок

Первой точкой притяжения оказался продовольственный рынок в Сертолово и прилегающие к нему заведения. Силовики оперативно зашли в Vape Shop, «Тандыр», «Шаверму», посетили ремонтирующийся рядом дом. Максимально внушительно запрашивали документы и забирали для разбирательств тех, кто вызывал подозрения.

С корреспондентом «Фонтанки» поделились, что основная цель рейда — те, кто получил гражданство России, но не встал на учет в военкомат. Также интересовали люди с нарушениями миграционного законодательства.

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







За полчаса работы у военного следователя в руках скопилась солидная стопка паспортов. На небольшом расстоянии от толпы стояла женщина с взволнованным лицом, которая постоянно кому-то звонила по телефону. Оказалась, она приехала из Узбекистана, а здесь находится ее 18-летний сын. Юноша, поделилась она, несколько дней назад приехал в Россию, но не работать, а в гости. Волнения ее были напрасными — сына вскоре отпустили.

Происходившее, кажется, навело шороху в Сертолово. Одни смотрели с любопытством, другие опасались, кто-то поспешно проходил мимо. Заботливый прохожий со знанием дела посоветовал корреспонденту: «Не снимай парень, а то и тебя заберут». Снял, не забрали.

Тех, у кого нашлись нарушения, посадили в автобус, остальных отпустили, но не сразу. Перед этим сотрудник военкомата рассказал об условиях контрактной службы и предложил подписать контракт с ВС РФ.

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«Наше государство сейчас находится в тяжелом положении. Поэтому предлагается вам заключить контракт с Министерством обороны, который позволит вам заработать 2 миллиона 100 [тысяч рублей] изначально, в последующем — с хорошей заработной платой. Также предоставляется вам вид на жительство и, соответственно, гражданство Российской Федерации. Если у кого-то есть желание вступить, подписать контракт. 〈…〉Пожалуйста, мы можем сейчас это все оформить. Подумайте», — обратился он к толпе смуглых мужчин.

Желающих не нашлось. Хотя в одном из прошлых рейдов, поделился омоновец, он таковых видел.

Общежитие Минобороны

Следующей точкой неожиданно оказалось общежитие военного ведомства на Молодежной улице, 5. Предположили, что кто-то в нем может сдавать комнату мигрантам, ссылались на прошлый опыт. ОМОН осмотрел несколько этажей общежития, но подозрительных не обнаружил. Работали силовики серьезно — мощно стучали во все двери и голосили о проверке. Только чаще всего им открывали женщины в домашнем. Одна молодая жительница ответила, что дома одна, а муж на СВО. Показалось, силовикам стало на мгновение неловко.

Стройка ЖК и приемка металлов

Источник: Фёдор Данилов / «Фонтанка.ру»

Происходившее среди бытовок около строящегося ЖК в Сертолово удивило не только журналиста, но и сотрудников правоохранительных органов. Здесь у строителей около забора находится своеобразная кухня с костром. Дальше — как в классическом детективе: вроде никого, но угольки еще дымятся. Такая зацепка заставила ОМОН внимательно изучить забор стройгородка, в углу он оказался немного отогнут — кто-то явно переместился в лесок напротив и затаился там. Вскоре силовики тоже скрылись среди деревьев и через десять минут вернулись с четырьмя строителями. Их посадили в автобус, который собирал людей для общения с военкоматами и полицией.

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После нескольких часов работы рейд добрался до последней точки — приемки металла. Здесь уже работали отточенно и без особых приключений. Оперативно подъехали, осмотрели, забрали. После этого всех в сопровождении силовиков на автобусе повезли в военную комендатуру города Сертолово.

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Комендатура

Всего военные следователи, военная полиция и ОМОН проверили более 250 человек — с российским и иностранным гражданством. У 30 человек оказались административные нарушения.



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К сотрудникам военкоматов доставили более 60. Всех построили перед кабинетом, российским гражданам, не вставшим на учет в военкомат, выписывали повестки по явке. У иностранцев с нарушениями записывали данные, а потом уже отдельно их доставляли в обычную полицию.

Источник: Фёдор Данилов / «Фонтанка.ру»

По словам участников рейда, они ждут, что такие рейды будут восприняты как руководство к действию. А российские граждане начнут активнее самостоятельно приходить в военкоматы, увидев уровень внимания, который может быть им оказан государством.