Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+11°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +9

2 м/c,

ю-з.

 762мм 79%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
Военная полиция в рейде
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Главный бой года
Дома подвинут для ВСМ
Ушаковские бани снова в деле
Смерть во имя красоты
Сколько стоит хлеб и почему
Как живут в Феодосии
Путепровод в Пушкине
Общество «Государство в тяжелом положении». Как военная полиция знакомила новых россиян с военкоматами

«Государство в тяжелом положении». Как военная полиция знакомила новых россиян с военкоматами

8 801
21 комментарий

Сертолово взбодрил масштабный рейд с участием военных следователей, военной полиции и Росгвардии. Они искали тех, кто получил российское гражданство, но не встал на учет в военкомат. «Фонтанка» показывает, как это бывает.

Рейд начался накануне около 11 часов утра и продолжался несколько часов. Пока ОМОН перемещался по локациям — продуктовый рынок, стройка, приемка металла и даже общежитие Минобороны, — мрачная осенняя погода дополнилась дождем, а более 60 человек пообщались с представителями военкоматов.

Рейды, наподобие сертоловского, проходят регулярно. Правоохранители напоминают, что по закону граждане обязаны состоять на воинском учете. А отсутствие регистрации от этого не освобождает. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за отказ от первоначальной постановки на воинский учет.

Рынок

Первой точкой притяжения оказался продовольственный рынок в Сертолово и прилегающие к нему заведения. Силовики оперативно зашли в Vape Shop, «Тандыр», «Шаверму», посетили ремонтирующийся рядом дом. Максимально внушительно запрашивали документы и забирали для разбирательств тех, кто вызывал подозрения.

С корреспондентом «Фонтанки» поделились, что основная цель рейда — те, кто получил гражданство России, но не встал на учет в военкомат. Также интересовали люди с нарушениями миграционного законодательства.

За полчаса работы у военного следователя в руках скопилась солидная стопка паспортов. На небольшом расстоянии от толпы стояла женщина с взволнованным лицом, которая постоянно кому-то звонила по телефону. Оказалась, она приехала из Узбекистана, а здесь находится ее 18-летний сын. Юноша, поделилась она, несколько дней назад приехал в Россию, но не работать, а в гости. Волнения ее были напрасными — сына вскоре отпустили.

Происходившее, кажется, навело шороху в Сертолово. Одни смотрели с любопытством, другие опасались, кто-то поспешно проходил мимо. Заботливый прохожий со знанием дела посоветовал корреспонденту: «Не снимай парень, а то и тебя заберут». Снял, не забрали.

Тех, у кого нашлись нарушения, посадили в автобус, остальных отпустили, но не сразу. Перед этим сотрудник военкомата рассказал об условиях контрактной службы и предложил подписать контракт с ВС РФ.

+1

«Наше государство сейчас находится в тяжелом положении. Поэтому предлагается вам заключить контракт с Министерством обороны, который позволит вам заработать 2 миллиона 100 [тысяч рублей] изначально, в последующем — с хорошей заработной платой. Также предоставляется вам вид на жительство и, соответственно, гражданство Российской Федерации. Если у кого-то есть желание вступить, подписать контракт. 〈…〉Пожалуйста, мы можем сейчас это все оформить. Подумайте», — обратился он к толпе смуглых мужчин.

Желающих не нашлось. Хотя в одном из прошлых рейдов, поделился омоновец, он таковых видел.

Общежитие Минобороны

Следующей точкой неожиданно оказалось общежитие военного ведомства на Молодежной улице, 5. Предположили, что кто-то в нем может сдавать комнату мигрантам, ссылались на прошлый опыт. ОМОН осмотрел несколько этажей общежития, но подозрительных не обнаружил. Работали силовики серьезно — мощно стучали во все двери и голосили о проверке. Только чаще всего им открывали женщины в домашнем. Одна молодая жительница ответила, что дома одна, а муж на СВО. Показалось, силовикам стало на мгновение неловко.

Стройка ЖК и приемка металлов

Происходившее среди бытовок около строящегося ЖК в Сертолово удивило не только журналиста, но и сотрудников правоохранительных органов. Здесь у строителей около забора находится своеобразная кухня с костром. Дальше — как в классическом детективе: вроде никого, но угольки еще дымятся. Такая зацепка заставила ОМОН внимательно изучить забор стройгородка, в углу он оказался немного отогнут — кто-то явно переместился в лесок напротив и затаился там. Вскоре силовики тоже скрылись среди деревьев и через десять минут вернулись с четырьмя строителями. Их посадили в автобус, который собирал людей для общения с военкоматами и полицией.

+1

После нескольких часов работы рейд добрался до последней точки — приемки металла. Здесь уже работали отточенно и без особых приключений. Оперативно подъехали, осмотрели, забрали. После этого всех в сопровождении силовиков на автобусе повезли в военную комендатуру города Сертолово.

+1

Комендатура

Всего военные следователи, военная полиция и ОМОН проверили более 250 человек — с российским и иностранным гражданством. У 30 человек оказались административные нарушения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Приют инофонов. Как в Петербурге детей мигрантов учат русскому языку

К сотрудникам военкоматов доставили более 60. Всех построили перед кабинетом, российским гражданам, не вставшим на учет в военкомат, выписывали повестки по явке. У иностранцев с нарушениями записывали данные, а потом уже отдельно их доставляли в обычную полицию.

По словам участников рейда, они ждут, что такие рейды будут восприняты как руководство к действию. А российские граждане начнут активнее самостоятельно приходить в военкоматы, увидев уровень внимания, который может быть им оказан государством.

Внимательно наблюдал Федор Данилов, «Фонтанка.ру»

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE49
Смех
HAPPY20
Удивление
SURPRISED4
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
NPC
1 час
Российские граждане, не поймите меня неправильно - "По словам участников рейда, они ждут, что такие рейды будут восприняты как руководство к действию. А российские граждане начнут активнее..."
iigaza
2 часа
На учет встану, а воевать шиш с маслом! (с)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Новости компаний
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще выше
11 октября, 15:00
ТОП 5
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще выше
11 октября, 15:00
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06