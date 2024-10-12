Казанский аэропорт возобновил работу

Аэропорт в Казани возобновил работу после примерно часового перерыва. За это время гавань не приняла шесть бортов.

О режиме работы аэропорта сообщает Росавиация 12 октября. В 8:40 по Москве он был закрыт, в 10 утра возобновил выпуск и прием воздушных судов.