Казанский аэропорт возобновил работу

Аэропорт в Казани возобновил работу после примерно часового перерыва. За это время гавань не приняла шесть бортов.
О режиме работы аэропорта сообщает Росавиация 12 октября. В 8:40 по Москве он был закрыт, в 10 утра возобновил выпуск и прием воздушных судов.
За время простоя на запасные аэродромы ушли 6 рейсов — в Самару, Ульяновск и Нижнекамск.
Ограничения вводились из соображений безопасности.
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