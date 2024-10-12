В Петербурге женщина порезала свою дочь из-за приснившегося кошмара

В ночь на пятницу в дежурную часть полиции поступило сообщение, что в одной из квартир на Петергофском шоссе в Петербурге женщина порезала шею своей дочери. Ее остановил муж.

Как стало известно «Фонтанке» 12 октября, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что около 01:00 мать, находясь в состоянии тревоги после приснившегося кошмара, взяла нож и порезала шею спящей дочери. Ребенка спас отец, который остановил женщину и вызвал полицию.

Девочка получила медицинскую помощь на месте и не была госпитализирована. Женщина была доставлена в отделение, откуда ей вызвали спецбригаду для госпитализации в психоневрологический диспансер.