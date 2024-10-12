Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

пасмурно, без осадков

ощущается как +11

2 м/c,

ю-з.

 755мм 85%
Подробнее
1 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
Ушаковские бани снова в деле
Смерть во имя красоты
Промышленный Петербург
Сколько стоит хлеб и почему
Как живут в Феодосии
Куда пойти на выходных
Запчасти подорожали на 40%
Путепровод в Пушкине
Бизнес Boeing уволит 18 тысяч сотрудников и задержит поставки 777х

Boeing уволит 18 тысяч сотрудников и задержит поставки 777х

1 054
5 комментариев

Президент и генеральный директор Boeing Келли Ортберг объявил о сокращении 10% сотрудников в ближайшие месяцы и задержке поставки лайнеров программы 777х, 11 октября обращение к сотрудникам было опубликовано на официальном сайте компании.

Руководитель компании отметил, что бизнес находится в сложном положении, а его восстановление требует сложных решений, в числе которых увольнение порядка 18 тысяч работников. Сокращение коснется не только рядовых сотрудников, но руководителей и менеджеров.

Кроме того, из-за трудностей, с которыми в ходе разработки столкнулась программа 777X, ее сроки задержатся. Клиентов уже уведомили, что первые поставки ожидаются в 2026 году. После достройки оставшихся заказанных 767 грузовых самолетов производство коммерческой программы в 2027 году будет завершено.

Американская корпорация Boeing производит авиационные и аэрокосмические компоненты, разрабатывает, производит и обслуживает коммерческие самолеты, оборонную продукцию и космические системы для клиентов в более чем 150 странах. Штаб-квартира находится в Вирджинии. По данным официального сайта компании, в 2024 году в штате компании числится порядка 186 тысяч человек.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Сила в Правде!!
1 час
вот бы и производителей автотазов уволить... всех. достало их кормить уже.
chip1
59 минут
На этом фоне раздается заразительный ржачь К. Харрис!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Новости компаний
Фонд развития субъектов МСП запустил новую меру поддержки для самозанятых
9 октября, 12:24
Новости компаний
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще выше
11 октября, 15:00
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06