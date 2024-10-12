Boeing уволит 18 тысяч сотрудников и задержит поставки 777х

Президент и генеральный директор Boeing Келли Ортберг объявил о сокращении 10% сотрудников в ближайшие месяцы и задержке поставки лайнеров программы 777х, 11 октября обращение к сотрудникам было опубликовано на официальном сайте компании.

Руководитель компании отметил, что бизнес находится в сложном положении, а его восстановление требует сложных решений, в числе которых увольнение порядка 18 тысяч работников. Сокращение коснется не только рядовых сотрудников, но руководителей и менеджеров.

Кроме того, из-за трудностей, с которыми в ходе разработки столкнулась программа 777X, ее сроки задержатся. Клиентов уже уведомили, что первые поставки ожидаются в 2026 году. После достройки оставшихся заказанных 767 грузовых самолетов производство коммерческой программы в 2027 году будет завершено.

Американская корпорация Boeing производит авиационные и аэрокосмические компоненты, разрабатывает, производит и обслуживает коммерческие самолеты, оборонную продукцию и космические системы для клиентов в более чем 150 странах. Штаб-квартира находится в Вирджинии. По данным официального сайта компании, в 2024 году в штате компании числится порядка 186 тысяч человек.