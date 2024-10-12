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Авто Тест: среди этих 15 машин вы точно не вычислите всех «китайцев»

Тест: среди этих 15 машин вы точно не вычислите всех «китайцев»

Тест, способны ли вы отличить чайнакар от BMW

2 581
1 комментарий

Все говорят о некой китайщине в дизайне. А что это такое?

При виде очередного автомобиля из КНР мы часто восклицаем: «Боже! Очередной однотипный китаёза». А есть ли вообще китайский дизайн и можете ли вы объективно отличить такую машину от условного BMW или Renault? Тест ниже проверяет как раз это: мы собрали фотографии 15 популярных моделей, заклеили значки и предлагаем вам определить, какая из них — китаец. Готовы поспорить, что даже 13 правильных ответов будут далеко не у всех. Погнали!

ТЕСТПройден 745 раз
Отличите «китайца»?

В октябре цены на автомобили пошли вверх из-за повышения утильсбора. Китайские марки всё плотнее занимают российский рынок: так, самой крупной иностранной компанией признана Chery. А вот рассказ автомобилиста, который пригнал из Японии подержанную Toyota по частным ставкам утильсбора (они не повысились и сейчас).

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Комментарии
1
sektor7
1 час
Фокус и в Африке фокус. Сложно ошибиться.
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