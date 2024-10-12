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Город Ваша кожа может рассказать о скрытых болезнях — как их распознать

Ваша кожа может рассказать о скрытых болезнях — как их распознать

Даже безобидный прыщ намекает на опасность

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Взгляните на себя — возможно, организм уже бьет тревогу

Иногда, чтобы понять, что со здоровьем что-то не так, достаточно всего лишь взглянуть в зеркало. Проблемы с кожей — один из самых верных симптомов различных заболеваний. Главное — понимать, на что обращать внимание, и вовремя реагировать на изменения.

  1. Сыпь
  2. Акне
  3. Пурпура
  4. Сухость и шелушение кожи
  5. Изменение цвета кожи
  6. Повышенное потоотделение
1

Сыпь

Сыть — самая распространенная проблема с кожей. Часто она сопровождается зудом и болью и может указывать на множество проблем со здоровьем.

— Сыпь образуется при аллергии, инфекционных заболеваниях — краснухе, кори, гриппе, энтеробиозе, ветряной оспе, сифилисе, — отмечает врач-дерматовенеролог Александра Филева. — Розацеа, при которой на коже возникают покраснения, расширенные сосуды и розовые угри, может сигнализировать о заболеваниях желудочно-кишечного тракта — гастрите, язве желудка.

Александра Филева — врач-дерматовенеролог, косметолог, организатор здравоохранения, врач-эксперт лаборатории «Гемотест». В 2012 г. окончила Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова по специальности «лечебное дело». В 2015 г. прошла профессиональную переподготовку по специальности «косметология», в 2016 г. — профессиональную переподготовку по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье». Имеет многолетний клинический опыт работы во взрослой и детской дерматологии.

2

Акне

Чаще всего акне появляются из-за изменений в уровне гормонов. С этой проблемой сталкиваются почти все подростки, и после взросления кожа приходит в норму. Но у некоторых людей акне остается и после наступления совершеннолетия.

— Иногда гнойники на коже возникают из-за поликистоза яичников, воспалительных заболеваний половых органов, нарушения в работе надпочечников и щитовидной железы, — рассказала Александра Филева.

3

Пурпура

Пурпурой называют мелкие кровоизлияния на коже или слизистых, которые можно принять за сыпь.

— Чаще всего она появляется при нарушении свертываемости крови или истончении стенок сосудов, — рассказала врач-дерматовенеролог. — Их могут спровоцировать долгое пребывание на солнце, прием некоторых лекарств, гормональные перестройки, генетические заболевания, рак, инфекции, аллергия.

4

Сухость и шелушение кожи

В большинстве случаев сухость и шелушение кожи вызваны неподходящим микроклиматом в помещении или неправильным уходом. Но в некоторых случаях эти проблемы могут указывать и на заболевания.

— Иногда это может быть одним из симптомов дефицита витаминов и других важных микроэлементов, обезвоживания, сахарного диабета, анемии, нарушения работы щитовидной железы — гипотиреоза и гипертиреоза, аллергии, нарушения работы ЖКТ, — перечислила Александра Филева. — Кроме того, сухость и шелушение, а также сыпь и зуд могут быть следствием хронического стресса, неврозов и депрессии.

5

Изменение цвета кожи

Иногда кожа человека может менять цвет — и оттенок, который мы видим в зеркале, может указывать на самые разные заболевания.

— Сильная бледность может указывать на скрытые кровотечения, атеросклероз, анемию, сердечно-сосудистые заболевания (ишемия, порок сердца), тромбоз вен, нарушения в работе дыхательной системы и даже на рак, — отмечает врач.

Желтоватый цвет кожи сигнализирует о болезнях печени: гепатитах, циррозе, печеночной недостаточности, а также желчевыводящих путей, крови, щитовидной железы.

Синюшный же цвет кожи указывает на кислородное голодание. Чаще всего оно возникает при патологиях сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, дыхательной недостаточности, пневмонии, болезнях крови.

6

Повышенное потоотделение

Еще одна реакция кожи на проблемы со здоровьем — повышенное потоотделение. Иногда оно говорит лишь о стрессе, но в некоторых случаях обильный пот намекает на патологии.

— Стоит обратить внимание на эту проблему, если человек часто потеет во время сна или без особой на то причины, — предупреждает врач. — Это может указывать на сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, подагру, ревматоидный артрит, а также рак.

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