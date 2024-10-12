Ваша кожа может рассказать о скрытых болезнях — как их распознать

В большинстве случаев сухость и шелушение кожи вызваны неподходящим микроклиматом в помещении или неправильным уходом. Но в некоторых случаях эти проблемы могут указывать и на заболевания.

— Иногда это может быть одним из симптомов дефицита витаминов и других важных микроэлементов, обезвоживания, сахарного диабета, анемии, нарушения работы щитовидной железы — гипотиреоза и гипертиреоза, аллергии, нарушения работы ЖКТ, — перечислила Александра Филева. — Кроме того, сухость и шелушение, а также сыпь и зуд могут быть следствием хронического стресса, неврозов и депрессии.