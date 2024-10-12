5 модных окрашиваний октября 2024 года: покажите эти идеи своему парикмахеру

Если вместо желания залезть под плед и не выбираться оттуда до весны вас посетила тяга к переменам, начните их с визита в парикмахерскую. Например, чтобы поменять цвет волос. Только сначала взгляните, какие тренды в окрашивании в моде в этом октябре. Парикмахер-колорист, визажист и мастер по прическам Виктория Галахова рассказала нам, что 2024 год продиктовал свои бьюти-правила и заставил любительниц блонда отказаться от холодных оттенков окрашивания и перейти на «теплую» сторону. И вот какие оттенки набирают популярность прямо сейчас.