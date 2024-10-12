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Образ жизни обзор 5 модных окрашиваний октября 2024 года: покажите эти идеи своему парикмахеру

5 модных окрашиваний октября 2024 года: покажите эти идеи своему парикмахеру

Эти тренды никого не оставят равнодушным

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1 комментарий

Хочется перемен — в парикмахерскую! Только про тренды почитать не забудьте

Если вместо желания залезть под плед и не выбираться оттуда до весны вас посетила тяга к переменам, начните их с визита в парикмахерскую. Например, чтобы поменять цвет волос. Только сначала взгляните, какие тренды в окрашивании в моде в этом октябре. Парикмахер-колорист, визажист и мастер по прическам Виктория Галахова рассказала нам, что 2024 год продиктовал свои бьюти-правила и заставил любительниц блонда отказаться от холодных оттенков окрашивания и перейти на «теплую» сторону. И вот какие оттенки набирают популярность прямо сейчас.

Медовый блонд

— Осенью можно смело пробовать новый трендовый цвет волос со сладким названием «Медовый блонд», который максимально приближен к натуральному оттенку локонов, но при этом имеет свою изюминку, — рассказывает мастер.

Лучший выбор для блондинок этой осенью

Виктория Галахова отмечает, что медовый блонд идеально подойдет обладательницам русых волос, которые хотят попробовать новое окрашивание, но избегают кардинальных изменений во внешности.

Карамельный каштан

Для шатенок тоже есть вариант интересного окрашивания, актуальный этой осенью. Самый топовый оттенок называется «Карамельный каштан».

Этот оттенок — самый топ нынешней осенью

— Это новинка для любительниц темных и натуральных оттенков, — подчеркивает Виктория Галахова. — Такое окрашивание включает в себя золотистые вкрапления, создающие теплые и мягкие переливы на прядях.

Смешанные техники окрашивания

Парикмахер Виктория Галахова отмечает, что этой осенью у колористов очень популярны смешанные техники окрашивания.

Сочетание техник позволяет получить модный оттенок

— Например, на этом фото для осветления локонов использованы две техники — айртач и шатуш. Таким образом придали волосам рельеф и частичную контрастность для более яркого образа, — делится секретами красоты мастер.

Айртач

Осенью 2024-го не теряет популярности техника окрашивания в такой уже всем привычной и модной технике airtouch.

Старые тренды о главном

— Эта техника позволяет варьировать количество оcветленных прядей, тем самым увеличивая либо уменьшая количество блонда на волосах, — объясняет Виктория Галахова.

Балаяж

Еще один осенний тренд — техника балаяж. Такое окрашивание создает эффект естественно выгоревших на солнце волос — как раз то что надо после лета. Мягкие переходы между цветами делают окрашивание очень плавным, и оно выглядит натурально.

Кажется, балаяж никогда не выйдет из моды

— Балаяж в этом году всё чаще и чаще выполняется парикмахерами-колористами. Благодаря этой технике можно создать максимально плавные переходы, тем самым обеспечить незаметное отрастание корней, — добавляет мастер.

А вы следите за парикмахерскими трендами?

Обновляю прическу каждый сезон
Меняюсь по настроению, независимо от погоды
У меня есть любимые цвета и прически, этим и руководствуюсь
Некогда мне за всем этим следить
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Комментарии
1
Dmitry_SPB_
3 часа
Волосы как волосы, и 20 лет назад также было
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