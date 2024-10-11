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Общество Fontanka.Digital обзор «Родить ребенка от насильника и отдать в приют». Обзор главных тем российского телевидения

«Родить ребенка от насильника и отдать в приют». Обзор главных тем российского телевидения

2 009
3 комментария

В эфире российского телевидения на этой неделе отмечали День психического здоровья, называли кандидата в президенты США Камалу Харрис оскорблением феминисток, а главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен узурпатором, заглядывали в постель не только к россиянам, но и к депутатам Госдумы, а также решали, куда женщина может сдавать рожденного от насильника ребенка.

Концентрированный обзор общественно-политических ток-шоу 11 октября публикует телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Так, в эфире телеканала «Спас» прозвучало, между прочим, от представительниц женского пола:

— Когда женщина беременеет в результате изнасилования, здесь важно понимать, что Господь нам детей дает. <…> Не лишайте себя этого счастья.

— Можно родить этого ребенка и отдать его, например, в приют, дом для мамы.

Зачем возвращать самый позорный налог из СССР, что такое любить по-русски и что ждет немцев на дне, на которое их так упорно ведут, — ответы на эти и другие вопросы искали ведущие и гости Первого канала, НТВ, «России», «Спаса», «Звезды».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

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Комментарии
3
282738455
1 час
Темы свидетельствуют о явном психическом нездоровье общества.
RR_1978
1 час
Все эти ведущие рождены от насильника.
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