На границе России и Эстонии скончался мужчина

На российско-эстонской границе в Ивангороде скончался 74-летний мужчина, 11 октября сообщает 47news.

Тело в черном мешке из зоны таможенного зала вынесли примерно в 10 часов утра в пятницу. Предварительно установлено, что у пенсионера были проблемы с сердцем.

Эстонские власти узнали о произошедшем на Нарвском переходе от очевидцев, пишут местные СМИ. По словам свидетелей произошедшего, у мужчины был вид на жительство в Эстонии, его личность устанавливается. Официальными данными эстонские власти пока не располагают.