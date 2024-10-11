Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+13°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +13

1 м/c,

южн.

 753мм 96%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
Ушаковские бани снова в деле
Смерть во имя красоты
Промышленный Петербург
Сколько стоит хлеб и почему
Как живут в Феодосии
Куда пойти на выходных
Запчасти подорожали на 40%
Путепровод в Пушкине
Город «Люди побоялись выходить из автобуса»: грязевые ручьи текли на Лабораторном проспекте

«Люди побоялись выходить из автобуса»: грязевые ручьи текли на Лабораторном проспекте

1 791
3 комментария

На Лабораторном проспекте Петербурга около дома № 20 вечером пятницы потекли ручьи грязи. Об этом «Фонтанке» рассказали очевидцы произошедшего.

Одна из остановок общественного транспорта оказалась под властью песков и вод. «Некоторые люди даже побоялись выходить из автобуса», — уточнил наш читатель. Он предположил, что вода потекла из ямы, которую, по его словам, несколько дней назад выкопали для прокладки коммуникаций.

В «Водоканале Санкт-Петербурга» пояснили, что работами на этом участке занимаются не они, но специалисты компании выезжали на место для «локализации вытекания».

«При прокладке кабельной сети методом горизонтального бурения сторонней организацией поврежден домовый ввод 180 мм. Вытекание локализовано силами предприятия», — уточнили в пресс-службе «Водоканала Петербурга».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
275640356
2 часа
Во время кабелизации повреждена канализация
ixform
2 часа
пора начинать! патрон в патроннике!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
Новости компаний
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Новости компаний
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
ТОП 5
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще выше
11 октября, 15:00
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06