«Люди побоялись выходить из автобуса»: грязевые ручьи текли на Лабораторном проспекте

На Лабораторном проспекте Петербурга около дома № 20 вечером пятницы потекли ручьи грязи. Об этом «Фонтанке» рассказали очевидцы произошедшего.

Источник: читатель «Фонтанки»

Одна из остановок общественного транспорта оказалась под властью песков и вод. «Некоторые люди даже побоялись выходить из автобуса», — уточнил наш читатель. Он предположил, что вода потекла из ямы, которую, по его словам, несколько дней назад выкопали для прокладки коммуникаций.

Источник: ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

В «Водоканале Санкт-Петербурга» пояснили, что работами на этом участке занимаются не они, но специалисты компании выезжали на место для «локализации вытекания».

«При прокладке кабельной сети методом горизонтального бурения сторонней организацией поврежден домовый ввод 180 мм. Вытекание локализовано силами предприятия», — уточнили в пресс-службе «Водоканала Петербурга».