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Общество Замминистра внутренних дел РФ вручил награды полицейским в Петербурге

Замминистра внутренних дел РФ вручил награды полицейским в Петербурге

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В Петербурге замминистра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Владимир Кубышко встретился с сотрудниками кадровых подразделений регионального ГУ МВД, управления на транспорте МВД России по СЗФО и петербургских образовательных организаций МВД России. Об этом рассказали 11 октября в пресс-службе главка.

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Мероприятие прошло в Культурном центре ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Участие в нем приняли начальник регионального главка генерал-лейтенант полиции Роман Плугин, начальник Санкт-Петербургского университета МВД России генерал-лейтенант полиции Игорь Амельчаков, замначальника ГУ МВД генерал-майор полиции Олег Дорофеев и начальник Санкт-Петербургского суворовского военного училища МВД России генерал-майор полиции Игорь Медведев.

Генерал-полковник Владимир Кубышко поздравил коллег с наступающим Днем создания кадровой службы в органах внутренних дел Российской Федерации. Он отметил, что эффективность полиции во многом определяется работой кадровых специалистов, и выразил уверенность в том, что они продолжат успешно выполнять свои обязанности.

Более 50 сотрудников полиции получили ведомственные награды из рук заместителя министра внутренних дел РФ за добросовестное исполнение своих обязанностей.

В конце мероприятия обсуждались вопросы реализации основных направлений кадровой политики министерства.

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