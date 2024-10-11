Ружье, пистолет и окровавленные очки. СК показал видео из Подмосковья, где мужчина убил соседа и ранил его жену

Оружие, из которого обстреляли супружескую пару в Долгопрудном, показал Следственный комитет Московской области. Видеозапись с места происшествия опубликована 11 октября.

Источник: Следственный комитет Московской области

На кадрах видны ружье, конструктивно схожее с ИЖ, и пистолет ТТ, а также патроны, столовый нож и окровавленные очки. В лесу продолжают работать следователи-криминалисты.

Трагедия произошла в микрорайоне Шереметьевском неподалеку от 1-й Садовой улицы. 52-летний местный житель напал на пару, когда они прогуливались в местном лесу. Он выстрелил не менее пяти раз.

От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте, а 40-летняя женщина, получив огнестрельное ранение ноги, смогла скрыться в лесополосе. Портал MSK1 уточняет, что в лесополосе ее заметил водитель такси и отвез в больницу. Тело нападавшего также нашли в лесу.

Есть версия, что конфликт произошел из-за парковочного места.

Местные жители рассказали журналистам, что были знакомы с супружеской парой и видели накануне, как муж и жена выгуливали собаку. Пес испугался выстрелов и сбежал, его до сих пор ищут.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.