Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+13°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +13

1 м/c,

южн.

 753мм 96%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
Ушаковские бани снова в деле
Смерть во имя красоты
Промышленный Петербург
Сколько стоит хлеб и почему
Как живут в Феодосии
Куда пойти на выходных
Запчасти подорожали на 40%
Путепровод в Пушкине
Происшествия Ружье, пистолет и окровавленные очки. СК показал видео из Подмосковья, где мужчина убил соседа и ранил его жену

Ружье, пистолет и окровавленные очки. СК показал видео из Подмосковья, где мужчина убил соседа и ранил его жену

2 021
8 комментариев

Оружие, из которого обстреляли супружескую пару в Долгопрудном, показал Следственный комитет Московской области. Видеозапись с места происшествия опубликована 11 октября.

На кадрах видны ружье, конструктивно схожее с ИЖ, и пистолет ТТ, а также патроны, столовый нож и окровавленные очки. В лесу продолжают работать следователи-криминалисты.

Трагедия произошла в микрорайоне Шереметьевском неподалеку от 1-й Садовой улицы. 52-летний местный житель напал на пару, когда они прогуливались в местном лесу. Он выстрелил не менее пяти раз.

От полученных огнестрельных ранений мужчина скончался на месте, а 40-летняя женщина, получив огнестрельное ранение ноги, смогла скрыться в лесополосе. Портал MSK1 уточняет, что в лесополосе ее заметил водитель такси и отвез в больницу. Тело нападавшего также нашли в лесу.

Есть версия, что конфликт произошел из-за парковочного места.

Местные жители рассказали журналистам, что были знакомы с супружеской парой и видели накануне, как муж и жена выгуливали собаку. Пес испугался выстрелов и сбежал, его до сих пор ищут.

Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
NPC
2 часа
Уважаемые журналисты, ну разве корректно писать о ранении человека - "подстрелил" - это же не утку на охоте.
Zet
1 час
"А на кладбище так спокойненько Каждый в личном своем гараже, Все культурненько, все пристойненько, Все наездились вдоволь уже..." (с)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Новости компаний
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
Новости компаний
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
ТОП 5
Новости компаний
Татьяна Перемышлина: у нас дифференцированный подход в реализации региональных инвестиционных проектовСтарший вице-президент — управляющий Санкт-Петербургским филиалом ПСБ Татьяна Перемышлина, выступая на пленарном заседании XXII форума стратегов, подчеркнула необходимость усиления роли регионов в экономическом развитии страны и отметила важность дифференцированного подхода в реализации инвестиционной политики банка.
11 октября, 18:03
Совместный досуг: соседи, давайте жить дружно
11 октября, 18:00
В составе ЖК «Дефанс» построен театр с уникальной технической начинкой
11 октября, 16:18
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще выше
11 октября, 15:00
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06