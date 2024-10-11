Восьмилетний ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП с автобусом на Маршала Захарова. Все в больнице

Восьмилетний мальчик и двое взрослых пострадали в ДТП на улице Маршала Захарова. Легковушка врезалась в автобус, а после — в автомобиль. Подробности аварии 11 октября сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Во второй половине дня у дома № 27 «Хёндэ», за рулем которого находился 62-летний мужчина, выезжал из двора. Водитель не пропустил автобус № 142, поэтому легковушка сначала врезалась в него, а затем — в стоящую «Тойоту».

В аварии пострадал водитель «Хёндэ». Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Также в больнице находятся 61-летняя женщина и 8-летний ребенок из этой машины. У них состояние средней степени тяжести.

«В автобусе пассажиры не пострадали. По факту ДТП полиция проводит проверку всех обстоятельств происшествия», — уточнили в пресс-службе ведомства.