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Общество Выговор за фото с шестом. В Нижнем Новгороде недовольны слитыми откровенными фото учительницы

Выговор за фото с шестом. В Нижнем Новгороде недовольны слитыми откровенными фото учительницы

1 708
3 комментария

В Нижнем Новгороде слили в Сеть откровенные фотографии учительницы русского языка и литературы, она же логопед. Молодому педагогу объявили выговор, но местные жители не спешат осуждать девушку, пишет в пятницу, 11 октября, NN.ru.

В публикациях городских пабликов фотографии девушки у шеста подписали, что учительница якобы работает в школе № 76 в Сормовском районе. Однако департамент образования Нижнего Новгорода в разговоре с журналистами издания отметил, что педагог преподает в другом учебном заведении. По словам ведомства, «за время работы девушка зарекомендовала себя грамотным, ответственным, знающим особенности детей с проблемами в обучении учителем». Но, несмотря на это, учительнице вынесли выговор.

Отмечается, что фото в откровенных образах были слиты с личной страницы девушки. Судя по нарядам и обуви, девушка занималась pole dance или стрип-пластикой. В комментариях к постам городских telegram-каналов, где были размещены снимки, учительницу в основном поддерживают.

«Если эти соцсети не используются для работы, то почему бы и нет? Какая разница, чем люди занимаются в личное время, если это не нарушает закон?» — пишут нижегородцы.

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Комментарии
3
282768225
34 минуты
А что для учителей даже секса нет в этой стране скреп!? А как же повышение рождаемости!??? От святого духа чтоли!????
SSGHQ
12 минут
Надо подавать в суд за вмешательство в частную жизнь!
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