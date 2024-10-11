Выговор за фото с шестом. В Нижнем Новгороде недовольны слитыми откровенными фото учительницы

В Нижнем Новгороде слили в Сеть откровенные фотографии учительницы русского языка и литературы, она же логопед. Молодому педагогу объявили выговор, но местные жители не спешат осуждать девушку, пишет в пятницу, 11 октября, NN.ru .

В публикациях городских пабликов фотографии девушки у шеста подписали, что учительница якобы работает в школе № 76 в Сормовском районе. Однако департамент образования Нижнего Новгорода в разговоре с журналистами издания отметил, что педагог преподает в другом учебном заведении. По словам ведомства, «за время работы девушка зарекомендовала себя грамотным, ответственным, знающим особенности детей с проблемами в обучении учителем». Но, несмотря на это, учительнице вынесли выговор.

Отмечается, что фото в откровенных образах были слиты с личной страницы девушки. Судя по нарядам и обуви, девушка занималась pole dance или стрип-пластикой. В комментариях к постам городских telegram-каналов, где были размещены снимки, учительницу в основном поддерживают.

«Если эти соцсети не используются для работы, то почему бы и нет? Какая разница, чем люди занимаются в личное время, если это не нарушает закон?» — пишут нижегородцы.