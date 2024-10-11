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Бизнес Wildberries пересмотрел штрафы для продавцов и вернет им почти 900 млн рублей

Wildberries пересмотрел штрафы для продавцов и вернет им почти 900 млн рублей

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1 комментарий

Маркетплейс Wildberries пересмотрел размеры штрафов, начисляемых продавцам за отмену ими заказов и недовоз товаров на склад после их планирования. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании 11 октября сообщает РИА Новости.

Компания ограничила суммы штрафов, теперь они будут зависеть от оборота за последние 30 дней. Также маркетплейс частично скорректирует или аннулирует штрафы, которые уже были выставлены с 1 января по 20 августа этого года. В общей сложности Wildberries перечислит продавцам почти 900 миллионов рублей.

Помимо этого, с 11 по 30 октября продавцы смогут вернуть со складов часть товаров, которые не заказывали больше полугода, с 50-процентной скидкой на логистику возвратов.

«Эти меры направлены на смягчение нагрузки на наших партнёров в начале активного периода продаж. Рассчитываем, что это положительно скажется на их бизнесе на платформе», — пояснили в компании.

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Комментарии
1
Нейрожаба
5 минут
да всем плевать ! :D
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