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Происшествия Бетономешалка влетела в автобус на трассе в Астраханской области. Водители погибли, много пострадавших

Бетономешалка влетела в автобус на трассе в Астраханской области. Водители погибли, много пострадавших

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2 комментария

Вахтовый автобус столкнулся с бетономешалкой на трассе в Астраханской области. Три человека погибли. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС России и регионального УМВД в пятницу, 11 октября.

Авария случилась на автодороге Волгоград — Астрахань. «По предварительной информации, трое погибли», — рассказали в МЧС.

В полиции уточнили, что столкновение произошло на 449 километре автодороги Астрахань — Волгоград Аксарайское шоссе. Предварительно известно, что водитель грузового автомобиля МАЗ выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус под управлением водителя 1980 года рождения. 

В результате лобового столкновения оба водителя скончалась на месте происшествия до приезда скорой. Также погиб один из пассажиров автобуса и еще 14 получили травмы.

На месте работают оперативные службы и правоохранительные органы. Региональная прокуратура поставила на контроль процессуальную проверку по факту аварии.

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Комментарии
2
282201992
50 минут
Дайте угадаю... незаменимый специалист за рулём был?
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