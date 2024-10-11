Бетономешалка влетела в автобус на трассе в Астраханской области. Водители погибли, много пострадавших

Вахтовый автобус столкнулся с бетономешалкой на трассе в Астраханской области. Три человека погибли. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС России и регионального УМВД в пятницу, 11 октября.

Источник: УМВД России по Астраханской области

Авария случилась на автодороге Волгоград — Астрахань. «По предварительной информации, трое погибли», — рассказали в МЧС.

В полиции уточнили, что столкновение произошло на 449 километре автодороги Астрахань — Волгоград Аксарайское шоссе. Предварительно известно, что водитель грузового автомобиля МАЗ выехал на полосу встречного движения и врезался в автобус под управлением водителя 1980 года рождения.

В результате лобового столкновения оба водителя скончалась на месте происшествия до приезда скорой. Также погиб один из пассажиров автобуса и еще 14 получили травмы.

На месте работают оперативные службы и правоохранительные органы. Региональная прокуратура поставила на контроль процессуальную проверку по факту аварии.