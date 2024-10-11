Лжеконтролер вновь задержан. Мошенник «оштрафовал» на 3,5 тысячи рублей женщину в автобусе

В Петербурге задержан лжеконтролер, «штрафующий» людей в автобусах. В этот раз его жертвой стала пассажирка общественного транспорта, которую он обманул на 3,5 тысячи рублей, сообщает «Дорожный инспектор» в пятницу, 11 октября.

Как пишет «ДИ», с заявлением в полицию обратилась 57-летняя женщина. Петербурженка рассказала, что в автобусе маршрута № 14 мужчина потребовал у нее 3,5 тысячи рублей в качестве штрафа, которые она ему отдала. Сейчас самозванец находится в изоляторе.

До этого случая лжеконтролера видели в петербургском автобусе 4 октября. Одетый в желтую жилетку, он собирал с доверчивых пассажиров деньги.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, как этот же жулик повысил себя до инспектора ДПС и охотился на пешеходов, которые переходят дорогу в неположенном месте. Ему удалось обмануть 85-летнюю пенсионерку на 4,5 тысячи рублей.

Известно, что с начала 90-х петербуржец с десяток раз оказывался на скамье подсудимых за мелкое хищение, разбой и вымогательство.