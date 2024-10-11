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Происшествия СК показал видео похищения двух женщин в центре Петербурга. Дело ушло в суд

СК показал видео похищения двух женщин в центре Петербурга. Дело ушло в суд

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11 комментариев

В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело о похищении двух женщин. Обвиняемый — бывший избранник одной из потерпевших, которых били, возили по разным районам, а одну из них изнасиловали. О завершении расследования 11 октября сообщил городской Следственный комитет и показал видеозапись февральских событий.

В отношении петербуржца возбуждены уголовные дела о похищении (п.п. «а, в, г, ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ), грабеже (ч. 1,2 ст. 161 УК РФ), изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ) и краже с банковского счета (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Уголовное дело в отношении второго вероятного участника выделено в отдельное производство.

Следствие полагает, что на потерпевшую и ее подругу напали ночью 8 февраля в парадной одного из домов на набережной Адмиралтейского канала. Женщин увезли в Колпино, где затащили на чердак дома на Загородной улице, избили и ограбили. По словам самой потерпевшей, мужчина ее еще и изнасиловал, угрожая ножом.

Далее злоумышленники развезли похищенных по разным местам: одну держали в комнате коммунальной квартиры дома на набережной Адмиралтейского канала, а вторую — в подвале дома на улице Загородной, где неоднократно насиловали. Одна из жертв смогла обратиться за помощью к соседу по коммунальной квартире, который вызвал полицию.

Ранее сообщалось, что фигуранты — двоюродные братья, но по информации пресс-службы судов мужчины оказались просто однофамильцами.

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Комментарии
11
Ankor
2 часа
Их там было даже не двое
282201992
2 часа
комментаторы ваших бы так же утащили..что бы вы тут написали ?
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