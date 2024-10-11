В Ленобласти закрыли пожароопасный сезон в лесах и подвели итоги года

В Ленинградской области официально завершился пожароопасный сезон в лесах. Соответствующий приказ был подписан в комитете по природным ресурсам региона, сообщает 11 октября пресс-служба областной администрации.

«2024 год стал одним из самых спокойных за всю историю», — сообщил председатель комитета по природным ресурсам Фёдор Стулов. По его сведениям, общая площадь лесных пожаров на землях лесного фонда сократилась в три раза, а средняя площадь одного пожара — в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

Всего в текущем году на землях лесного фонда Ленобласти возникло 127 пожаров на общей площади 33,15 га. Средняя площадь одного возгорания оценивается в 0,26 га.

Все пожары были ликвидированы в день обнаружения. «Пожароопасный сезон на землях лесного фонда в регионе прошёл спокойно и даже успешно», — подвел итоги Стулов.

В 2023 году в Ленобласти сгорело более 100 га леса.