Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+12°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +13

0 м/c,

штиль.

 752мм 94%
Подробнее
6 Пробки
USD 97,24
EUR 106,51
Смерть во имя красоты
Сколько стоит хлеб и почему
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Запчасти подорожали на 40%
Путепровод в Пушкине
Грозит ли ураган, как в США?
Общество В Ленобласти закрыли пожароопасный сезон в лесах и подвели итоги года

В Ленобласти закрыли пожароопасный сезон в лесах и подвели итоги года

538
Написать комментарий

В Ленинградской области официально завершился пожароопасный сезон в лесах. Соответствующий приказ был подписан в комитете по природным ресурсам региона, сообщает 11 октября пресс-служба областной администрации.

«2024 год стал одним из самых спокойных за всю историю», — сообщил председатель комитета по природным ресурсам Фёдор Стулов. По его сведениям, общая площадь лесных пожаров на землях лесного фонда сократилась в три раза, а средняя площадь одного пожара — в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

Всего в текущем году на землях лесного фонда Ленобласти возникло 127 пожаров на общей площади 33,15 га. Средняя площадь одного возгорания оценивается в 0,26 га.

Все пожары были ликвидированы в день обнаружения. «Пожароопасный сезон на землях лесного фонда в регионе прошёл спокойно и даже успешно», — подвел итоги Стулов.

В 2023 году в Ленобласти сгорело более 100 га леса.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще выше
11 октября, 15:00
Новости компаний
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
Новости компаний
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
ТОП 5
Новости компаний
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» стала еще выше
11 октября, 15:00
Setl Group тестирует робособак на стройплощадке
11 октября, 12:25
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06
Электрика в квартире: на какие нюансы обратить внимание, чтобы интерьер не разочаровал
9 октября, 18:00
По данным «Домклик», на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через Госключ
9 октября, 17:55
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21