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Общество Преступления нелегальных мигрантов в РФ хотят признавать отягчающим обстоятельством

Преступления нелегальных мигрантов в РФ хотят признавать отягчающим обстоятельством

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6 комментариев

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект, согласно которому совершение преступлений нелегальными мигрантами должно считаться отягчающим обстоятельством. Заключение комитета опубликовано в думской электронной базе 11 октября.

Проект предлагает признавать в качестве отягчающего обстоятельства то, что человек, совершивший преступление, находится на территории России незаконно. Согласно заключению комитета, предлагаемые изменения помогут повысить ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в стране нелегально.

Государственной думе рекомендовали рассмотреть этот законопроект в первом чтении 15 октября.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Госдума рассмотрит пять законопроектов об ужесточении миграционного законодательства в начале октября. Володин также рассказал, что готовится законодательная инициатива, которая запретит трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи. Он отметил, что ее готовы поддержать большинство депутатов независимо от фракций.

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Комментарии
7
Cashmare
1 час
почему только нелегальных? всех
houspi
53 минуты
Преступность надо снижать не тяжестью наказания а его неотвратимостью.
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