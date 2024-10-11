Преступления нелегальных мигрантов в РФ хотят признавать отягчающим обстоятельством

Комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект, согласно которому совершение преступлений нелегальными мигрантами должно считаться отягчающим обстоятельством. Заключение комитета опубликовано в думской электронной базе 11 октября.

Проект предлагает признавать в качестве отягчающего обстоятельства то, что человек, совершивший преступление, находится на территории России незаконно. Согласно заключению комитета, предлагаемые изменения помогут повысить ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в стране нелегально.

Государственной думе рекомендовали рассмотреть этот законопроект в первом чтении 15 октября.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что Госдума рассмотрит пять законопроектов об ужесточении миграционного законодательства в начале октября. Володин также рассказал, что готовится законодательная инициатива, которая запретит трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи. Он отметил, что ее готовы поддержать большинство депутатов независимо от фракций.