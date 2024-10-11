Футболист «Зенита» Глушенков признался, что может выпить литр пива после матча

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Максим Глушенков считает нормой выпить литр пива после матча. Об этом он заявил 11 октября в интервью YouTube-каналу «СБГ Шоу».

«Да, конечно, я могу выпить пивка холодненького. А после игры — это вообще классика. Два по 0,5. Некоторые пьют колу… Но смысл пить колу, если можно выпить пива?» — сказал Глушенков.

Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» летом за семь миллионов евро. Действующее трудовое соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до лета 2028 года. В текущем сезоне 25-летний Максим Глушенков провел за «Зенит» 10 матчей, забил 9 голов и отдал 1 результативную передачу. При этом он уже дважды травмировался.