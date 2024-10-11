Молодой водитель опрокинул «Газель» на машину и раскидал хлеб по дороге в Выборге

Около 8 часов утра 11 октября у дома 28 по улице Шестакова в Выборге столкнулись три автомобиля, сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию. По предварительной информации, 18-летний водитель грузовой «Газели» не выдержал безопасную дистанцию до ехавшей впереди машины и врезался в Volkswagen, за рулем которого был 40-летний мужчина.

Источник: ОГАИ Выборгского района Ленобласти







После этого фургон опрокинулся и упал на Toyota с 21-летним парнем за рулем. По дороге разлетелся хлеб, который перевозила «Газель». К счастью, обошлось без пострадавших.