Молодой водитель опрокинул «Газель» на машину и раскидал хлеб по дороге в Выборге

Около 8 часов утра 11 октября у дома 28 по улице Шестакова в Выборге столкнулись три автомобиля, сообщает 47News со ссылкой на дорожную полицию. По предварительной информации, 18-летний водитель грузовой «Газели» не выдержал безопасную дистанцию до ехавшей впереди машины и врезался в Volkswagen, за рулем которого был 40-летний мужчина.
После этого фургон опрокинулся и упал на Toyota с 21-летним парнем за рулем. По дороге разлетелся хлеб, который перевозила «Газель». К счастью, обошлось без пострадавших.
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