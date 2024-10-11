ДТП выгнало водителей на встречку на перекрестке Малого проспекта и 8-й линии В.О.

Источник: Читатель «Фонтанки»







ДТП случилось днем 11 октября на пересечении Малого проспекта В.О. и 8-9-й линий В.О., рассказал «Фонтанке» очевидец. На кадрах с места видно кроссовер с сильно разбитым передом и пожарную машину, за которой стоят дорожные конусы и знак аварийной остановки.

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Авария полностью перегородила проезд по Малому со стороны 10-11-й линий и, если не полностью, то существенно закрыла выезд по 8-9-й линиям со стороны Среднего проспекта В. О. По данным «Яндекс.Пробок», заторы скопились со всех сторон.

Источник: «Яндекс.Карты»







Подробности произошедшего уточняются.