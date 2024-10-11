Банки обяжут быстрее включать реквизиты мошенников в свои системы. ЦБ установил сроки

Российские кредитные организации обязаны будут быстрее вносить реквизиты злоумышленников в собственные системы противодействия подозрительным операциям. Об этом 11 октября сообщает пресс-служба Центробанка.

Регулятор установил для банков сроки, в течение которых они обязаны будут добавлять реквизиты мошенников, поступившие из базы данных ЦБ, в свои собственные базы: для крупных банков и кредитных организаций, значимых на рынке платежных услуг , срок с 22 октября текущего года составит два часа, а с 1 января 2025 года — один час. Банки помельче должны будут уложиться в три часа.

Также уточнен порядок предоставления банками информации о возможных мошеннических операциях: отныне при запросе регулятора банк должен будет установить, совершалась операция без добровольного согласия клиента или нет, и затем в течение одного рабочего дня ответить ЦБ, считается ли такой перевод мошенническим. Это важно для тех случаев, когда пострадавший сразу подал заявление в полицию и не стал обращаться в свой банк.