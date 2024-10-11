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Финляндия Закрытые границы не помеха. Финляндские зоозащитники перевезли сотни бездомных собак из РФ за последние два года

Закрытые границы не помеха. Финляндские зоозащитники перевезли сотни бездомных собак из РФ за последние два года

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12 комментариев

Зоозащитники из организации Viipurin koirat («Собаки Выборга») пристроили более 650 бездомных собак из России в финские семьи. После закрытия границ перевозка животных не сократилась, однако серьезно усложнилась, пишет Yle в пятницу, 11 октября.

Ранее перевоз бездомных собак из приютов, расположенных вблизи Выборга, Светогорска и Каменногорска, был быстрым и простым. Сейчас представителям зоозащитной организации приходится возить животных из Ленобласти в Финляндию через Москву, Белоруссию, Латвию и Эстонию.

«Если бы движение хотя бы для грузов было открыто, собаки попадали бы в Финляндию быстрее. Если открыть границу для пассажиров, то можно было бы самим выезжать в Выборг, посещать приюты, как мы привыкли делать в прошлом», — сообщил директор организации Айно Арьяс.

Отмечается, что организация «Собаки Выборга» не только перевозит животных, но и помогает едой и лекарствами тем, кто остался в России. Кроме того, организация передает собак под попечительство другим зоозащитникам. По данным Агентства пищевой безопасности, больше всего собак в Финляндию из-за пределов Евросоюза привозят именно из РФ.

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Комментарии
12
206626863
2 часа
ждем закон Димы Яковлева в для животных
Garik.Maremanov.1-1
2 часа
Русские скрепы - отпускать домашних животных на волю.
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