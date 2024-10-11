Закрытые границы не помеха. Финляндские зоозащитники перевезли сотни бездомных собак из РФ за последние два года

Зоозащитники из организации Viipurin koirat («Собаки Выборга») пристроили более 650 бездомных собак из России в финские семьи. После закрытия границ перевозка животных не сократилась, однако серьезно усложнилась, пишет Yle в пятницу, 11 октября.

Ранее перевоз бездомных собак из приютов, расположенных вблизи Выборга, Светогорска и Каменногорска, был быстрым и простым. Сейчас представителям зоозащитной организации приходится возить животных из Ленобласти в Финляндию через Москву, Белоруссию, Латвию и Эстонию.

«Если бы движение хотя бы для грузов было открыто, собаки попадали бы в Финляндию быстрее. Если открыть границу для пассажиров, то можно было бы самим выезжать в Выборг, посещать приюты, как мы привыкли делать в прошлом», — сообщил директор организации Айно Арьяс.

Отмечается, что организация «Собаки Выборга» не только перевозит животных, но и помогает едой и лекарствами тем, кто остался в России. Кроме того, организация передает собак под попечительство другим зоозащитникам. По данным Агентства пищевой безопасности, больше всего собак в Финляндию из-за пределов Евросоюза привозят именно из РФ.