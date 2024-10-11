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Бизнес Финляндия Yle: российские компании неожиданно погасили миллиардные долги перед Финляндией

Yle: российские компании неожиданно погасили миллиардные долги перед Финляндией

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4 комментария

Компании из России удивили финскую государственную финансовую организацию активным погашением долгов. Кредиты были выданы еще до начала боевых действий на Украине, и в Финляндии готовились к убыткам в сотни миллионов евро, пишет 11 октября Yle.

На момент зимы 2022 года финская организация Finnvera, находящаяся в государственном владении, выдала российским компаниям кредитов и кредитных обещаний на сумму около 1 миллиарда евро. На уже выданные займы приходилось 700 миллионов из этой суммы.

Из-за санкций, заблокировавших каналы платежей, ухудшения российско-финляндских отношений и отношения властей РФ к покидающим Россию финским компаниям был риск значительных кредитных убытков. Finnvera прогнозировала возможные потери минимум на уровне 250 миллионов евро. Гендиректор компании в марте 2022 года отмечал, что никто не знает, что произойдет на самом деле.

Однако пессимистичные прогнозы финнов не сбылись. Руководитель Finnvera по работе с крупными клиентами Юсси Хаарасилта рассказал изданию, что российские фирмы на удивление быстро погашают кредиты. На конец 2021 года обязательства составляли около 1 миллиарда евро, однако к концу 2022 года они снизились до 420 миллионов евро, а к концу 2023-го осталось уже меньше 100 миллионов.

По словам Хаарасилта, обычно в подобных ситуациях взыскание долгов затягивается. Организация кредитовала в основном крупные компании в телекоммуникационной, лесной и судостроительной отраслях. Большинство из них так или иначе связано с российскими властями. Высокие темпы погашения долгов он объясняет в том числе тем, что эти компании даже в нынешних условиях сохранили платежеспособность.

«Также стоит помнить, что крупные международные компании стремятся соблюдать свои обязательства просто ради сохранения репутации», — добавил Хаарасилта.

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Комментарии
4
Заливщик голосовых планок
4 минуты
Нату проспонсировали! К ногтю!
Йёхан
2 минуты
не к добру это.
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