Острозубые утки улетают из Ленобласти

Большие крохали занесены в Красную книгу Ленинградской области, тем не менее их время от времени наблюдают в нашем регионе. Биолог Павел Глазков встретил их на Ладожском озере. Об этом он рассказывает 11 октября в своем канале «Каждой твари по паре».

«В отличие от других представителей утиных, крохаль питается не растениями, а рыбой. Его длинный крючкообразный клюв с острыми зубами — отличное орудие для удержания пойманной добычи», — рассказывает Павел Глазков.

Крохали плодовиты — в одном выводке может быть около двух десятков птенцов, и успешно гнездятся в Ленобласти. Сейчас утята стали совсем большими и вместе со взрослыми держат путь в Западную Европу к местам зимовки.