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Город «Вода в реках и каналах вернулась на место». Главный синоптик Петербурга рассказывает о сложностях сегодняшней погоды

«Вода в реках и каналах вернулась на место». Главный синоптик Петербурга рассказывает о сложностях сегодняшней погоды

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3 комментария

В Петербурге 11 октября очень тепло. «Шапки сегодня можно оставить дома, а куртки надеть полегче, но далеко не убирайте, с воскресенья они снова нам пригодятся», — советует в своем канале главный синоптик города Александр Колесов.

Утром в городе потеплело до 14 градусов. «Можно было бы говорить о рекордной ночной температуре, но она повышалась всю ночь, а с вечера было всего +9 градусов», — отмечает синоптик. Плюс 14–15 сохранится в первой половине дня, а затем, с приходом атмосферного фронта и дождя, будет постепенно холодать. Облаков сейчас очень много, но пока сухо: основные осадки подойдут около полудня. Зона осадков смещается на восток медленно, поэтому дождь будет накрывать город постепенно и продлится до вечера. Ветер пока дует южный, но продолжает слабеть и к ночи повернет к юго-западу.

«Кстати, вода в реках и каналах вернулась на место, так как уровень воды повысился до положительных значений над нулем Кронштадтского футштока. Но об этом надо отдельно рассказать, потому что ветер сейчас часто будет менять направление, и сгоны-нагоны воды на акваториях продолжатся», — добавляет Колесов.

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Комментарии
3
282064748
2 часа
Когда же этого треполога на какой- нибудь интеллект заменят?
VKuser11260903
1 час
"продолжаться"..... Ться, тся....
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