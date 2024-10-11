«Сообщи Лене, я ее любил». На Добровольцев нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

Черный копатель из Петербурга найден мертвым в своей квартире в Красносельском районе. Незадолго до трагедии он просил передать знакомой женщине о своих чувствах. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 11 октября.

Тело 62-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову в квартире на улице Добровольцев обнаружил накануне зять погибшего. Рядом нашелся ржавый пистолет «Вальтер» времен Великой Отечественной войны. Труп петербуржца направили в морг, проводится проверка.

Судя по странице в социальной сети «ВКонтакте», мужчина серьезно занимался кладоискательством и активно делился впечатлениями и находками. 6 октября петербуржец на своей стене попросил дочь связаться с его знакомой женщиной. «Сообщи Лене, я ее любил», — написал он незадолго до своей гибели.