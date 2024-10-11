Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +13

3 м/c,

южн.

 750мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 97,24
EUR 106,51
Путепровод в Пушкине
Куда пойти на выходных
Промышленный Петербург
Грозит ли ураган, как в США?
Запчасти подорожали на 40%
Участник СВО поменял пол
В Петербург идет циклон
Происшествия «Сообщи Лене, я ее любил». На Добровольцев нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

«Сообщи Лене, я ее любил». На Добровольцев нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

2 072
1 комментарий

Черный копатель из Петербурга найден мертвым в своей квартире в Красносельском районе. Незадолго до трагедии он просил передать знакомой женщине о своих чувствах. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 11 октября.

Тело 62-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову в квартире на улице Добровольцев обнаружил накануне зять погибшего. Рядом нашелся ржавый пистолет «Вальтер» времен Великой Отечественной войны. Труп петербуржца направили в морг, проводится проверка.

Судя по странице в социальной сети «ВКонтакте», мужчина серьезно занимался кладоискательством и активно делился впечатлениями и находками. 6 октября петербуржец на своей стене попросил дочь связаться с его знакомой женщиной. «Сообщи Лене, я ее любил», — написал он незадолго до своей гибели.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED2
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Neizvestniy
2 минуты
Докопался.
ДЕД
33 минуты
Грустно конечно, но название статьи напомнило аналогичный сюжет из фильма " Маска"...
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Новости компаний
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
Новости компаний
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
ТОП 5
Новости компаний
ЖК «Парусная 1» и школа в ЖК NEWПИТЕР выиграли конкурс «Лидер строительного качества»
10 октября, 18:01
Школа в ЖК «Цивилизация» на 1650 мест — в списке лучших
10 октября, 17:46
В Санкт-Петербурге смартфоны стали чаще оплачивать по частям
10 октября, 17:44
Старт продаж нового корпуса в ЖК «Город звезд»
10 октября, 17:42
GloraX открыл центральный офис продаж в Казани и провёл презентацию проекта GloraX Экосити
10 октября, 15:00
Группа «Эталон» поделилась экспертизой создания инфраструктуры для питомцев в жилых комплексах
10 октября, 14:41
Банковская карта от Сбера в виде кассеты, стикеры, мерч и многое другое
10 октября, 14:06
Электрика в квартире: на какие нюансы обратить внимание, чтобы интерьер не разочаровал
9 октября, 18:00
По данным «Домклик», на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через Госключ
9 октября, 17:55
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
«КВС» ввела в эксплуатацию квартал «Греция» масштабного проекта «ЮгТаун»
9 октября, 17:02
Эксперт «Ленстройтреста» рассказала об актуальных трендах в благоустройстве территории новостроек
9 октября, 16:30