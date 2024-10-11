Куда пойти учиться? Выбираем лучшую школу, колледж или вуз вместе

Для того, чтобы поблагодарить своих учителей и преподавателей за полученные знания и навыки, нужно зайти на сайт премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» , авторизоваться и напечатать своими руками название учебного заведения, где вам нравилось учиться больше всего.

А может быть, вы учитесь прямо сейчас? Или, наоборот, сами преподаете и считаете, что самые лучшие студенческие или школьные годы нужно провести именно в вашем учебном заведении? Предложить кандидата для номинации «Учебное заведение года» может любой читатель «Фонтанки.ру» — ведь все мы учились понемногу… чему-нибудь и как-нибудь. Ведь чем больше раз назовут школу, колледж или вуз, тем больше шансов выйти в следующий этап. Мы определим ТОП-10 самых упоминаемых учебных заведений и предложим читателям проголосовать за самое лучшее из них. Победителя мы назовем на торжественной церемонии в середине декабря.