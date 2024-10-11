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Город Общество Признание и Влияние Куда пойти учиться? Выбираем лучшую школу, колледж или вуз вместе

Куда пойти учиться? Выбираем лучшую школу, колледж или вуз вместе

В Петербурге почти 80 вузов, более 100 колледжей и больше 1000 школ. Какое образовательное учреждение можно назвать лучшим из них — решаете только вы. Выдвигайте своих номинантов на премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» в номинации «Учебное заведение года».

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Для того, чтобы поблагодарить своих учителей и преподавателей за полученные знания и навыки, нужно зайти на сайт премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние», авторизоваться и напечатать своими руками название учебного заведения, где вам нравилось учиться больше всего.

А может быть, вы учитесь прямо сейчас? Или, наоборот, сами преподаете и считаете, что самые лучшие студенческие или школьные годы нужно провести именно в вашем учебном заведении? Предложить кандидата для номинации «Учебное заведение года» может любой читатель «Фонтанки.ру» — ведь все мы учились понемногу… чему-нибудь и как-нибудь. Ведь чем больше раз назовут школу, колледж или вуз, тем больше шансов выйти в следующий этап. Мы определим ТОП-10 самых упоминаемых учебных заведений и предложим читателям проголосовать за самое лучшее из них. Победителя мы назовем на торжественной церемонии в середине декабря.

Шестой сезон премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» стартовал 25 сентября. Первый этап — номинирование — продлится до 5 ноября. Еще три недели вы можете выдвигать кандидатов на победу по 8 народным номинациям. Следите за новостями премии в специальном разделе на сайте и на сайте премии. Ждем ваших номинантов!

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